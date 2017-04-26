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26 апреля 2017 г.

Во Франции нашли заброшенный автосалон LADA полный машин

Во Франции нашли заброшенный автосалон LADA полный машин

Эксперты не исключают, что там есть автомобили специальной серии, предназначенные на экспорт.  Пару таких авто были выпущены и для Башкирии.

  Заброшенный автосалон LADA найден на востоке Франции. Специалисты говорят, что опустевший дилерский центр находится неподалеку от города Мако, сообщает ria.ru.  Судя по фотографиям там стоят классические «восьмерки»и «десятки» и «девятки». Самое интересное, что там есть автомобили девятой модели и с короткими крыльями, снятые с производства в 1991 году.

Подписчики группы отметили, что на некоторых машинах установлены старые номерные знаки без символики ЕС.

Сайт proural связался с руководителями интернет сообщества - оказалось, что некоторые  автомобили могли поставляться как ВИП машины и в Россию. Для  автолюбителей  Башкирии, Татарстана, Самары, Челябинска и других городов Поволжья - для этого есть соотвествующие метки. Также, пользователи предположили, что автосалон могли передать банку в счет погашения долгов, однако тот в дальнейшем не смог продать имущество.

Теги: LADA, ВАЗ 2108, восьмерка, девятка, лада Гранта
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