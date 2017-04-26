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Во Франции нашли заброшенный автосалон LADA полный машин
Эксперты не исключают, что там есть автомобили специальной серии, предназначенные на экспорт. Пару таких авто были выпущены и для Башкирии.
Заброшенный автосалон LADA найден на востоке Франции. Специалисты говорят, что опустевший дилерский центр находится неподалеку от города Мако, сообщает ria.ru. Судя по фотографиям там стоят классические «восьмерки»и «десятки» и «девятки». Самое интересное, что там есть автомобили девятой модели и с короткими крыльями, снятые с производства в 1991 году.
Подписчики группы отметили, что на некоторых машинах установлены старые номерные знаки без символики ЕС.
Сайт proural связался с руководителями интернет сообщества - оказалось, что некоторые автомобили могли поставляться как ВИП машины и в Россию. Для автолюбителей Башкирии, Татарстана, Самары, Челябинска и других городов Поволжья - для этого есть соотвествующие метки. Также, пользователи предположили, что автосалон могли передать банку в счет погашения долгов, однако тот в дальнейшем не смог продать имущество.
26 Апрель 2017 г.
26 Апрель 2017 г.
26 Апрель 2017 г.
26 Апрель 2017 г.