В сельском хозяйстве Башкирии новый заместитель министра

26 апреля 2017 г.

Динар Калимуллин назначен заместителем министра сельского хозяйства РБ.

Распоряжением Премьер-министра Правительства РБ Рустэмом Мардановым новым заместителем министра сельского хозяйства РБ назначен Динар Калимуллин.

Теперь он будет курировать вопросы животноводства, сертификации и воспроизводства.

Биографическая справка: Калимуллин Динар Дамирович родился 13 января 1979 года в Ермекеевском районе Республики Башкортостан. Закончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление», Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан по специальности «Юриспруденция».

Биографическая справка: Калимуллин Динар Дамирович родился 13 января 1979 года в Ермекеевском районе Республики Башкортостан.

Закончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление», Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан по специальности «Юриспруденция».

06.1994-07.1994 - разнорабочий колхоза им. «Маяк»;

07.2001-01.2002 - главный консультант управления сельского хозяйства и продовольствия администрации г.Белебей и Белебеевского района;

01.2002-04.2002 - и.о.заведующего юридическим отделом администрации г.Белебей и Белебеевского района;

04.2002-12.2002 - главный юрисконсульт информационно-аналитического отдела администрации г.Белебей и Белебеевского района;

12.2002-08.2003 - главный юрисконсульт управления

сельского хозяйства и продовольствия администрации г.Белебей и Белебеевского района;

08.2003-10.2007 - заместитель начальника по заготовкам молока от населения ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат»;

10.2007-10.2008 – начальник отдела по заготовкам молока от населения ОАО «Белебеевский ордена «Знак почета» молочный комбинат»;

10.2008-11.2008 – заместитель генерального директора ООО «СХП «Нерал-Матрикс» Туймазинского района;

11.2008-04.2017 - генеральный директор ООО «СХП «Нерал-Матрикс» Туймазинского района.