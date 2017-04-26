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26 апреля 2017 г.

В сельском хозяйстве Башкирии новый заместитель министра

В сельском хозяйстве Башкирии новый заместитель министра

Динар Калимуллин назначен заместителем министра сельского хозяйства РБ.

Распоряжением Премьер-министра Правительства РБ Рустэмом Мардановым новым заместителем министра сельского хозяйства РБ назначен Динар Калимуллин.
Теперь он будет курировать вопросы животноводства, сертификации и воспроизводства.
Биографическая справка: Калимуллин Динар Дамирович родился 13 января 1979 года в Ермекеевском районе Республики Башкортостан. Закончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление», Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан по специальности «Юриспруденция».
Биографическая справка: Калимуллин Динар Дамирович родился 13 января 1979 года в Ермекеевском районе Республики Башкортостан.
Закончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление», Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан по специальности «Юриспруденция».
06.1994-07.1994 - разнорабочий колхоза им. «Маяк»;
07.2001-01.2002 - главный консультант управления сельского хозяйства и продовольствия администрации г.Белебей и Белебеевского района;
01.2002-04.2002 - и.о.заведующего юридическим отделом администрации г.Белебей и Белебеевского района;
04.2002-12.2002 - главный юрисконсульт информационно-аналитического отдела администрации г.Белебей и Белебеевского района;
12.2002-08.2003 - главный юрисконсульт управления
сельского хозяйства и продовольствия администрации г.Белебей и Белебеевского района;
08.2003-10.2007 - заместитель начальника по заготовкам молока от населения ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат»;
10.2007-10.2008 – начальник отдела по заготовкам молока от населения ОАО «Белебеевский ордена «Знак почета» молочный комбинат»;
10.2008-11.2008 – заместитель генерального директора ООО «СХП «Нерал-Матрикс» Туймазинского района;
11.2008-04.2017 - генеральный директор ООО «СХП «Нерал-Матрикс» Туймазинского района.

Алина Нураева
Теги: Новый замминистра в сельском хозяйстве, минсельхоз РБ
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