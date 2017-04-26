В Уфе специалисты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» рассказали об интересном деле

26 апреля 2017 г.

На пресс-конференции Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» специалисты рассказали историю одной предпринимательницы, которая обратилась к ним за помощью.

Лилия Жумабаева из Нефтекамска является собственником двух гаражей, стоящих рядом в гаражном кооперативе №12 «Машиностроитель». Земля кооперативу была предоставлена на основании договора аренды сроком до 23 июля 2063 года. В 2012 году предприниматель организовала в принадлежащих ей гаражах автосервис «Форсаж». И на протяжение четырех лет со стороны контрольно-надзорных органов и руководителей гаражного кооператива никаких претензий к предпринимательнице не было. Она своевременно и в полном объеме оплачивала расходы по содержанию.

18 марта 2016 года заместителем главного государственного инспектора Калтасинского, Краснокамского районов, города Нефтекамск и Агидель по использованию и охране земель Г.Ахметшиным было проведено плановое административное обследование гаражного бокса, в ходе которого были выявлены нарушения земельного законодательства.

Через неделю в отношении Жумабаевой была проведена внеплановая выездная проверка, а затем выдано предписание об устранении выявленного нарушения, срок которого продлили до 27 февраля 2017 года.

Чтобы устранить нарушения, Лилии необходимо было использовать земельный участок только для размещения гаража, то есть ликвидировать автосервис. Предприниматель обжаловала предписание в Арбитражном суде РБ, но по итогам рассмотрения дела ей пришлось заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Для решения возникшей ситуации женщина обратилась к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Рафаилю Гибадуллину, который передал дело специалистам Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Согласно заключению эксперта Центра:

земельный участок, на котором располагается гаражный кооператив и гаражи, принадлежащие Жумабаевой, относятся к категории земель - «земли населенных пунктов». деление города Нефтекамска на территориальные зоны и установление видов разрешенного использования для каждой зоны регулируется Правилами землепользования и застройки ГО г. Нефтекамск РБ. земельный участок, на котором располагается гаражный кооператив, относится к территориальной зоне ОД-6 - зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Таким образом, ИП Жумабаева вправе использовать принадлежащие ей на праве собственности гаражные боксы под автосервис, без дополнительных разрешений и согласований, так как такой вид использования является основным разрешенным видом использования, установленным для данной территориальной зоны города Правилами землепользования и застройки Нефтекамска.