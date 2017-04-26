Хамитов поручил строить социальное жилье по всей республике

26 апреля 2017 г.

24 апреля в зале-коллегий Государственного комитета по строительству и архитектуре состоялось совещание по вопросу реализации «Программы по обеспечению жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий до 2025 года».

Свои отчеты по реализации жилищной программы на совещании представили заместители глав администраций городских округов городов Салават, Нефтекамск, Стерлитамак, а также Бирского, Туймазинского, Кушнаренковского, Чишминского, Давлекановского, Ишимбайского и Уфимского муниципальных районов.

Глава республики поручил ускорить расширить строительство социального жилья, охватив при этом не только столицу, но и районы республики. На сегодняшний день число нуждающихся граждан по республике составило более 80 тысяч человек. Госкомитет совместно с Некоммерческим фондом развития жилищного строительства свой основной упор в реализации этой программы сделал на города и районы Башкирии с наибольшим количеством нуждающихся граждан.

Некоммерческий фонд совместно с администрациями городов и районов сегодня формируют списки граждан-участников программы, по итогам которых заявки для финансирования будут предоставлены в Министерство финансов РБ.

Халит Махмудов, председатель комитета РБ по строительству и архитектуре отметил положительные стороны в реализации программы, выделил при этом город Ишимбай, Чишминский и Бирский районы. Особое внимание уделили проблемам и недочетам.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, для более комфортной реализации данной программы Госкомитет совместно с Некоммерческим фондом разработал несколько путей участия в ней граждан, что должно сделать ее более доступной. Это, так называемый, наем с последующим выкупом и ипотека без первоначального взноса.

Так как реализация программы имеет ускоренные сроки, оставшиеся нерешенные вопросы не были отложены. Свои отчеты председателю Госстроя зам. главы администраций районов должны предоставить уже сегодня.