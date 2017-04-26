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26 апреля 2017 г.

Хамитов поручил строить социальное жилье по всей республике

Хамитов поручил строить социальное жилье по всей республике

24 апреля в зале-коллегий Государственного комитета по строительству и архитектуре состоялось совещание по вопросу реализации «Программы по обеспечению жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий до 2025 года». 

Свои отчеты по реализации жилищной программы на совещании представили заместители глав администраций городских округов городов Салават, Нефтекамск, Стерлитамак, а также Бирского, Туймазинского, Кушнаренковского, Чишминского, Давлекановского, Ишимбайского и Уфимского муниципальных районов.
Глава республики поручил ускорить расширить строительство социального жилья, охватив при этом не только столицу, но и районы республики. На сегодняшний день число нуждающихся граждан по республике составило более 80 тысяч человек. Госкомитет совместно с Некоммерческим фондом развития жилищного строительства свой основной упор в реализации этой программы сделал на города и районы Башкирии с наибольшим количеством нуждающихся граждан. 

Некоммерческий фонд совместно с администрациями городов и районов сегодня формируют списки граждан-участников программы, по итогам которых заявки для финансирования будут предоставлены в Министерство финансов РБ.
Халит Махмудов, председатель комитета РБ по строительству и архитектуре отметил положительные стороны в реализации программы, выделил при этом город Ишимбай, Чишминский и Бирский районы. Особое внимание уделили проблемам и недочетам.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, для более комфортной реализации данной программы Госкомитет совместно с Некоммерческим фондом разработал несколько путей участия в ней граждан, что должно сделать ее более доступной. Это, так называемый, наем с последующим выкупом и ипотека без первоначального взноса.
Так как реализация программы имеет ускоренные сроки, оставшиеся нерешенные вопросы не были отложены. Свои отчеты председателю Госстроя зам. главы администраций районов должны предоставить уже сегодня.

Алина Нураева
Теги: Социальное жилье по всей республике, поручения Рустема Хамитова
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