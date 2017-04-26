В майские праздники в Башкирии изменится расписание электричек

26 апреля 2017 г.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания сообщила об изменениях в расписании движения пригородных поездов. Таким образом, движение устанавливается по следующей схеме: 28 апреля, 5 мая — по рабочему дню (пятница); 29 и 30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая — по субботе; 1 и 9 мая — по воскресенью; 2 и 10 мая — по рабочему дню (понедельник).

Компания рекомендует заранее ознакомиться с расписанием перед планированием поездок.

Посмотреть расписание можно ТУТ.



