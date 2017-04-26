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26 апреля 2017 г.

Максим Галкин оценил башкирскую Венецию

Максим Галкин оценил башкирскую Венецию

Во время поездки по Башкирии знаменитый российский артист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram забавное видео. На нем артист пьет кофе под песню итальянского дуэта Sharazan возле кафе под названием Венеция.

Стоит отметить, что данное кафе располагается в Дюртюлинском районе, где даже есть целый населенный пункт с названием Венеция.

- Я в Венеции! #вотонакакая #пикникнаобочине #венеция #романтика #гондолаподанагоспода - написал Максим в своем Instagram.

- Ох! Неужели и такая Венеция есть. Поеду посмотрю...- комментируют видео артиста подписчики.

Видео посмотрели уже более 90 тысяч человек.

фото: @maxgalkinru
Теги: Максим Галкин, Венеция в Башкирии
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