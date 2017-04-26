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26 апреля 2017 г.
Максим Галкин оценил башкирскую Венецию
Во время поездки по Башкирии знаменитый российский артист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram забавное видео. На нем артист пьет кофе под песню итальянского дуэта Sharazan возле кафе под названием Венеция.
Стоит отметить, что данное кафе располагается в Дюртюлинском районе, где даже есть целый населенный пункт с названием Венеция.
- Я в Венеции! #вотонакакая #пикникнаобочине #венеция #романтика #гондолаподанагоспода - написал Максим в своем Instagram.
- Ох! Неужели и такая Венеция есть. Поеду посмотрю...- комментируют видео артиста подписчики.
Видео посмотрели уже более 90 тысяч человек.
фото: @maxgalkinru
26 Апрель 2017 г.
26 Апрель 2017 г.
26 Апрель 2017 г.
26 Апрель 2017 г.