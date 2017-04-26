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26 апреля 2017 г.

Золотодобывающее предприятие Башкирии задолжало сотрудникам более полумиллиона рублей

Золотодобывающее предприятие Башкирии задолжало сотрудникам более полумиллиона рублей

В результате проверки Учалинской межрайонной прокуратурой было установлено, что золотодобывающее предприятие ООО «Иремельбашресурс» не выплатило 18 рабочим зарплату в сумме около 580 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с организации образовавшийся долг.
Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого главный бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности.

После прокурорского вмешательства организация полностью выплатила просроченную заработную плату, а директора оштрафовали на 1000 рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Теги: предприятие из Башкирии задолжало зарплату рабочим
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