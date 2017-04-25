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25 апреля 2017 г.

Житель Уфы предложил Рустэму Хамитову штрафовать любителей пикников на 200 евро

Житель Уфы предложил Рустэму Хамитову штрафовать любителей пикников на 200 евро

Вадим Артюшенко написал главе региона в письмо, в котором предложил жесткий и действенный способ борьбы с оставляющими мусор на берегах водоемов жителями Башкирии. Мужчина объясняет свою инициативу  борьбой за экологию.

 - Хочу предложить вам идею, которая с успехом работает в республике Беларусь. Запретить проезд ближе, чем 150 метров на автомашинах, в Белоруссии за проезд к акватории любого водоема на автомашине взимается штраф - 200 евро!!!  и взимать штраф с нарушителей.

Увеличить штрафы за несанкционированную свалку мусора до 20-35тысяч рублей, тогда человек позволивший себе  отвезти мусор на КАМАЗе, на берег реки, вполне серьёзно задумается о последствиях, - пишет Вадим.

Кроме того, мужчина  предлагает организовать патрулирование и ужесточить контроль за соблюдением природопользования. 

- Поверьте, пожалуйста, я очень люблю свою Родину, и не хочу чтобы кто то бездумно превращал её в свалку! У нас не хуже, а в чем-то даже лучше чем за границей, но у нас  люди абсолютно не приучены к бережному отношению к природе. Я с ужасом наблюдаю как каждый год, как  старица Белой и живописные некогда места превращаются в свалку, люди бездумно убивают вокруг себя красоту, оставляя свалки своим детям и внукам. 

Не я ни другие неравнодушные люди не можем при всём нашем желании изменить ситуацию, нужны строгие меры, и изменения в законодательстве. 

Уверен что средств собранных с нарушителей хватит с лихвой не только для организации контроля, но и для организации уборки мусора, а также дальнейших действий в плане природопользования, - отмечает в своем обращении неравнодушный борец за экологию.

Теги: майские праздники. отдых на воде, штрафы за разведение костров весной
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