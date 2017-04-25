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25 апреля 2017 г.

В Уфе «бабушкин рынок» захватили мигранты

В Уфе «бабушкин рынок» захватили мигранты

О том, что на маленьком уличном рынке возле Айской, 62/1, вместо бабушек, торгующих овощами, фруктами и вязаными вещами, вдруг стали появляться торговцы неопрятного вида,оставляющие после себя большое количество мусора, написала в социальных сетях уфимка Милена Марьясова.

- Администрация Советского района ничего не может сделать! Ужас! Мигранты грязные неприятные продают насвай в открытую детям. Разложили фрукты на рынке без документов. Рынок для бабушек, а не для них...грязные после себя мусор не убирают, постоянно скандалы. Бедные бабушки – им встать негде со своей морковкой и картошкой, выгоняют их, угрожают, – пишет  Милена.

По мнению девушки, пенсионерки, которые торговали на этом месте раньше, не создавали шума и не оставляли после себя такое количество мусора.

– Тут красная линия, все жители жалуются, но их игнорируют, оставляют грязь за собой, курят под окнами, шумят, позор…Убрать их немедленно, милиция не приезжает даже, – жалуется Милена.

Теги: рынок на Айской, мусор
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