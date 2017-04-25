Крупное дорожное предприятие Башкирии исключено из списка стратегических

25 апреля 2017 г.

Указ об исключении ГУП Республиканского проектно-изыскательского института автомобильных дорог и сооружений транспорта «Башкирдортранспроект» из перечня стратегических предприятий подписал глава региона Рустэм Хамитов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Основной деятельностью «Башкирдортранспроекта» является проектирование дорог общего пользования республики, а также проектирование мостов, зданий и сооружений придорожного сервиса, баз дорожно-ремонтных строительных управлений, автозаправочных станций, грунтовых, песчано-гравийных, щебеночных карьеров.

Примечательно, что в 2016 году из перечня стратегических предприятий были исключены ГУП «Фонд жилищного строительства республики» и ГУП «Институт БашНИИстрой».