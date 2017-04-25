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25 апреля 2017 г.
Стали известны сроки доставки пенсий в майские праздники в Башкирии
Доставка пенсий будет производиться со 2 мая, а завершится 6 мая. Точная дата доставки в праздничные дни указывалась в квитанциях к поручению апрельской пенсии заранее, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по республике.
В кредитные организации пенсии будут перечисляться в сроки, установленные договорами.
Отделение Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан обеспечивает выплату пенсий более 1 млн. 163 тыс. пенсионеров, из них 57,3% получают пенсии на счета в кредитных организациях, 42,3% пенсионерам доставку осуществляет ФГУП «Почта России». Расходы на выплату пенсии составляют по республике 15,9 млрд. рублей в месяц.
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