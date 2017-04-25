﻿
Главная / Общество /
25 апреля 2017 г.

Стали известны сроки доставки пенсий в майские праздники в Башкирии

Стали известны сроки доставки пенсий в майские праздники в Башкирии

Доставка пенсий будет производиться со 2 мая, а завершится 6 мая. Точная дата доставки в праздничные дни указывалась в квитанциях к поручению апрельской пенсии заранее, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по республике.

В кредитные организации пенсии будут перечисляться в сроки, установленные договорами.

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан   обеспечивает выплату пенсий более 1 млн. 163 тыс. пенсионеров, из них 57,3%  получают пенсии на счета в кредитных организациях, 42,3% пенсионерам доставку осуществляет ФГУП «Почта России». Расходы на выплату пенсии составляют по республике  15,9 млрд. рублей в месяц.

Теги: выплата пенсии, майские праздники, пенсионный фонд
96 Оценить новость:  0  0
Отправить
Житель Уфы предложил Рустэму Хамитову штрафовать любителей пикников на 200 евро
25 Апрель 2017 г.
Житель Уфы предложил Рустэму Хамитову штрафовать любителей пикников на 200 евро
В Уфе «бабушкин рынок» захватили мигранты
25 Апрель 2017 г.
В Уфе «бабушкин рынок» захватили мигранты
Крупное дорожное предприятие Башкирии исключено из списка стратегических
25 Апрель 2017 г.
Крупное дорожное предприятие Башкирии исключено из списка стратегических
Из Уфы в города Поволжья появилась срочная авиапочта
25 Апрель 2017 г.
Из Уфы в города Поволжья появилась срочная авиапочта
На открытии городских фонтанов в Уфе состоится праздничный концерт
25 Апрель 2017 г.
На открытии городских фонтанов в Уфе состоится праздничный концерт
В Уфе завершилась неделя моды: proural выяснил, можно ли построить бизнес на одежде
25 Апрель 2017 г.
В Уфе завершилась неделя моды: proural выяснил, можно ли построить бизнес на одежде
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]