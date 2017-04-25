Стали известны сроки доставки пенсий в майские праздники в Башкирии

25 апреля 2017 г.

Доставка пенсий будет производиться со 2 мая, а завершится 6 мая. Точная дата доставки в праздничные дни указывалась в квитанциях к поручению апрельской пенсии заранее, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по республике.

В кредитные организации пенсии будут перечисляться в сроки, установленные договорами.

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан обеспечивает выплату пенсий более 1 млн. 163 тыс. пенсионеров, из них 57,3% получают пенсии на счета в кредитных организациях, 42,3% пенсионерам доставку осуществляет ФГУП «Почта России». Расходы на выплату пенсии составляют по республике 15,9 млрд. рублей в месяц.