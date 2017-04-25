Из Уфы в города Поволжья появилась срочная авиапочта

25 апреля 2017 г.

Авиакомпания «Оренбуржье» ввела новую услугу. У жителей Уфы появилась возможность отправлять срочные посылки в Оренбург, Казань, Екатеринбург и Самару. Стоимость конверта массой не более 1 кг, формат лист А4 – полторы тысячи рублей.

В авиакомпании особо отметили, что вся почта перед отправкой будет тщательно проверятся службой безопасности аэропорта. Правда, отправить посылку не так просто. Нужно оформлять ее за два часа до вылета.

- Если клиент не успевает к определенному рейсу оформить посылку, ее отправляют следующим самолетом. Также мы просим не запечатывать почту заранее, - рассказал proural представитель авиакомпании.