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25 апреля 2017 г.

Из Уфы в города Поволжья появилась срочная авиапочта

Из Уфы в города Поволжья появилась срочная авиапочта

Авиакомпания «Оренбуржье» ввела новую услугу. У жителей Уфы  появилась возможность отправлять срочные посылки в Оренбург, Казань, Екатеринбург и Самару. Стоимость конверта массой не более 1 кг, формат лист А4 – полторы тысячи рублей.

В авиакомпании особо отметили, что   вся почта  перед отправкой будет тщательно проверятся службой безопасности аэропорта. Правда, отправить посылку не так просто. Нужно  оформлять ее за два часа до вылета.

- Если клиент не успевает к определенному рейсу оформить посылку, ее отправляют следующим самолетом. Также мы просим не запечатывать почту заранее, - рассказал proural представитель авиакомпании.

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