На открытии городских фонтанов в Уфе состоится праздничный концерт

25 апреля 2017 г.

29 апреля состоятся торжественные церемонии открытия фонтанов на площади имени Салавата Юлаева и в Театральном сквере. На площади Салавата Юлаева мероприятие будет проходить с 14.00 до 16.00, в Театральном сквере с 13.00 до 16.00.

По сообщению уфимской мэрии, в этот день также заработают фонтаны на площади ГКЗ «Башкортостан» и в парке имени В.И. Ленина.

В программе Праздника фонтанов ожидаются выступления творческих коллективов и солистов ГКЗ «Башкортостан».