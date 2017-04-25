КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|55,8453
|EUR
|60,7932
|GBP
|71,5490
курс ЦБ РФ на 26 апреля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+7°
вечер +10°, ночь +2°, утро +5°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
25 апреля 2017 г.
На открытии городских фонтанов в Уфе состоится праздничный концерт
29 апреля состоятся торжественные церемонии открытия фонтанов на площади имени Салавата Юлаева и в Театральном сквере. На площади Салавата Юлаева мероприятие будет проходить с 14.00 до 16.00, в Театральном сквере с 13.00 до 16.00.
По сообщению уфимской мэрии, в этот день также заработают фонтаны на площади ГКЗ «Башкортостан» и в парке имени В.И. Ленина.
В программе Праздника фонтанов ожидаются выступления творческих коллективов и солистов ГКЗ «Башкортостан».
фото: Рустам Имамов
25 Апрель 2017 г.
25 Апрель 2017 г.
25 Апрель 2017 г.