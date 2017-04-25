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25 апреля 2017 г.

На открытии городских фонтанов в Уфе состоится праздничный концерт

На открытии городских фонтанов в Уфе состоится праздничный концерт

29 апреля состоятся торжественные церемонии открытия фонтанов на площади имени Салавата Юлаева и в Театральном сквере. На площади Салавата Юлаева мероприятие будет проходить с 14.00 до 16.00, в Театральном сквере с 13.00 до 16.00.

По сообщению уфимской мэрии, в этот день также заработают фонтаны на площади ГКЗ «Башкортостан» и в парке имени В.И. Ленина.

В программе Праздника фонтанов ожидаются выступления творческих коллективов и солистов ГКЗ «Башкортостан».

фото: Рустам Имамов
Теги: открытие фонтанов в Уфе
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