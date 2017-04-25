В Уфе завершилась неделя моды: proural выяснил, можно ли построить бизнес на одежде

25 апреля 2017 г.

В Уфе подходит к концу Неделя моды в Уфе с участием Дома Моды Вячеслава Зайцева. Корреспондент proural решил выяснить, насколько выгоден бизнес по созданию дизайнерской одежды в Башкирии. Чтобы быть более объективными, мы собрали мнение нескольких владельцев собственных ателье и магазинов дизайнерской одежды.

Рынок дизайнерской и модельной одежды в Уфе сложился давно. Новым талантам пробиться сложно. Главный посыл практически всех опрошенных дизайнеров – заработать можно только на пошиве и продаже эксклюзивной и интересной одежды.

Например, Владимир Афанасьев, владелец авторского салона «Michael» известен не только в Башкирии, но и за пределами республики. Его костюмы дорогие, в стоимости могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Клиенты – это обеспеченные мужчины. Владимир, благодаря своему опыту смог наработать постоянную клиентскую базу среди крупных бизнесменов и политиков – это и позволяет ему развивать свое дело.

- Рынок дизайнерской одежды давно устроен. Я работаю портным с 1974 года. И нас тогда учили пошиву костюмов ручной работы на заказ. Мне повезло, что я учился в школе во Франции, Англии, работал с итальянским дизайнером, который шил костюмы для группы «Битлз». Если бы я не видел, как там шьют собственными руками, прилагая все свое мастерство, то не имел бы сейчас свой авторский салон. Настоящий мужской костюм – это английский. Я искренне считаю, что учиться начинающим кутюрье нужно только за границей, нужно смотреть и впитывать в себя мастерство европейских дизайнеров, - делится Владимир.

Еще одно ателье, которое давно в Уфе заняло свою нишу – это «Швейный салон Аллы Яковлевой». Там шьют только мужскую одежду – костюмы и военную форму. Предпринимательница рассказала proural, что свое дело она запустила три года назад. Приходилось очень много работать и искать свою нишу. На данный момент ее бизнес вышел на стабильный доход. Средняя стоимость пошива костюма для военнослужащих в их салоне 15 тысяч рублей, изготовление занимает месяц, если нужно срочно, то можно сшить за два-три дня.

- Пошивом одежды в Уфе финансово очень сложно заниматься, это тяжелый бизнес. Я пытаюсь донести до людей ценность качественной одежды. Чем отличается наша одежда от той, которая куплена в магазине: одежда, сшитая для всех, не подходит никому.

Февраль, март, апрель – это не очень загруженные месяцы, остальное время года мы работает много, часто и в выходные.

Ко мне часто обращаются предприимчивые девушки, которые хотят запустить похожий бизнес, и предлагают сшить нам свою коллекцию, потом планируют продавать через интернет, но они не понимают, что это будет выгодно только в том случае, если дизайнер начнет сам производить одежду, - отмечает основатель и директор швейного салона Алла Яковлева.

Среди профессиональных портных есть и совсем юные в плане бизнеса специалисты, которые также пытаются закрепиться на уфимском рынке одежды. Дизайнер-модельер Анастасия Никотина занимается индивидуальными заказами и пошивом женской одежды уже два года. Работает через интернет с использованием всех современных социальных сетей. Девушка рассказал, что детства шьет для себя, а сейчас помогает другим создавать свой собственный уникальный стиль.

- У меня четкое представление того, что я делаю. Дизайнеров много, и я считаю, что не всегда люди понимают, что они творят. Не очень выгодно быть дизайнером с коммерческой точки зрения, вкусы у всех разные, и со своим взглядом на мир, ты будешь не всегда понят. Я модельер не массовый, а индивидуальный - дизайнер-стилист. У нас сейчас тренд, чтобы выделятся, быть уникальным, поэтому я очень хорошо попала в струю, - делится Анастасия.

Жанна Байрашева из Уфы закупает известные модели одежды по всему миру, имеет сеть салонов одежды «ZE SHOP» в Уфе, и сейчас планирует расширять свою сеть по городам России.

Девушка уверена, что коммерческий и некоммерческий дизайнер – это два разных понятия. Есть коллекции вещей – творчески странные, их делают для шоу, в жизни их не одеть. Ей удалось построить грамотный бизнес отчасти благодаря своей аудитории, людям, которые хотят одеваться стильно и качественно. Это стало возможным благодаря применению всего спектра современных маркетинговых технологий. Жанна также отметила, чтобы стать дизайнером, мало просто начать шить, нужно долго и упорно учиться.

- Я за творчество, но я против того, что каждый второй называет себя дизайнером. И прежде чем называть себя кутюрье, нужно сначала получить в этой сфере хорошее образование. Есть дорогое элитное образование в Милане, в Британии, в Франции. У нас в Уфе с этим есть проблемы, профессиональных модельеров мало, но они есть. Кроме того, каким бы вы творческим и талантливым человеком не были, если нет экономического склада ума, либо просто недостаточно знаний в цифрах, чтобы этот бизнес вести – ничего не получится, - подытожила Жанна.