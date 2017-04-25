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25 апреля 2017 г.

В Башкирии открыта «горячая линия» по вопросам долевого строительства жилья

В Башкирии открыта «горячая линия» по вопросам долевого строительства жилья

24 апреля Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов провел очередное оперативное совещание с руководителями республиканских органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных министерств и ведомств. Председатель Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре Халит Махмудов сообщил о мерах совершенствования сферы долевого строительства.

– На сегодняшний день на территории республики 173 застройщика осуществляют строительство многоквартирных жилых домов в соответствии с требованиями Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», в стадии строительства находится 482 многоквартирных дома, площадью 2,7 млн кв. м, – уточнил Халит Махмудов.

По его словам, помимо проверок целевого использования денежных средств граждан необходимо усиление контроля за деятельностью застройщиков в ходе всего периода строительства в полном объеме.

В целях мониторинга ситуации на рынке долевого строительства, информирования населения и инвесторов по наиболее актуальным вопросам Госстроем РБ организована «горячая линия» по телефону: 8 (347) 218-08-81 для дольщиков и граждан, желающих направить средства в строящиеся объекты. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Алина Нураева
Теги: долевое строительство жилья в Башкирии, горячая линия, Госстрой
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