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В Башкирии открыта «горячая линия» по вопросам долевого строительства жилья
24 апреля Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов провел очередное оперативное совещание с руководителями республиканских органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных министерств и ведомств. Председатель Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре Халит Махмудов сообщил о мерах совершенствования сферы долевого строительства.
– На сегодняшний день на территории республики 173 застройщика осуществляют строительство многоквартирных жилых домов в соответствии с требованиями Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», в стадии строительства находится 482 многоквартирных дома, площадью 2,7 млн кв. м, – уточнил Халит Махмудов.
По его словам, помимо проверок целевого использования денежных средств граждан необходимо усиление контроля за деятельностью застройщиков в ходе всего периода строительства в полном объеме.
В целях мониторинга ситуации на рынке долевого строительства, информирования населения и инвесторов по наиболее актуальным вопросам Госстроем РБ организована «горячая линия» по телефону: 8 (347) 218-08-81 для дольщиков и граждан, желающих направить средства в строящиеся объекты. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов.
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