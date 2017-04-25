В Башкирии принудительно госпитализировали больных с открытой формой туберкулеза

25 апреля 2017 г.

Два жителя Кушнаренковского района, имея опасную форму туберкулеза легких, умышленно уклонялись от медицинского обследования и лечения. Данный факт был установлен в результате проверки, проведенной прокуратурой района. Действия больных могли стать причиной заражения опасным заболеванием четверых малолетних внуков, приживающих совместно с ними.

Согласно Федеральному закону «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» больные заразными формами туберкулеза, нарушающие санитарно-противоэпидемический режим и умышлено уклоняющиеся от лечения, госпитализируются на основании решения суда.

Прокурор обратился с заявлениями в суд о принудительной госпитализации больных граждан на стационарное лечение. По результатам их рассмотрения требования прокурора полностью удовлетворены, исполнение решений находится на контроле прокуратуры района.