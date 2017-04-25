|USD
|55,8453
|EUR
|60,7932
|GBP
|71,5490
В Башкирии принудительно госпитализировали больных с открытой формой туберкулеза
Два жителя Кушнаренковского района, имея опасную форму туберкулеза легких, умышленно уклонялись от медицинского обследования и лечения. Данный факт был установлен в результате проверки, проведенной прокуратурой района. Действия больных могли стать причиной заражения опасным заболеванием четверых малолетних внуков, приживающих совместно с ними.
Согласно Федеральному закону «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» больные заразными формами туберкулеза, нарушающие санитарно-противоэпидемический режим и умышлено уклоняющиеся от лечения, госпитализируются на основании решения суда.
Прокурор обратился с заявлениями в суд о принудительной госпитализации больных граждан на стационарное лечение. По результатам их рассмотрения требования прокурора полностью удовлетворены, исполнение решений находится на контроле прокуратуры района.
25 Апрель 2017 г.
25 Апрель 2017 г.
25 Апрель 2017 г.
25 Апрель 2017 г.