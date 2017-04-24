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24 апреля 2017 г.

Уфимцам придется запастись свечками

Уфимцам придется запастись свечками

Причина тому - ремонтные работы в уфимском микрорайоне Затон.

Завтра, 25 апреля, более сотни домов, расположенных в уфимском микрорайоне Затон, останутся без электричества. Отключение будет связано с плановым ремонтом линий электропередач.

По графику, работы начнутся в 10.00, а закончатся в тот же день в 17.00. 

Электричества лишатся жители дома №№ 248-302  по улице Ахметова, №№ 16-32 и 15-37 по Жуковского, №№ 3,9 по Малыгина, №№ 1, 1а, б, в, г, д, е, ж по Шмидта и 25а по переулку Жуковского.

Кроме того, без света могут остаться дома №№ 298, 300, 300/1, 300/2 по улице Ахметова.  Правда, это произойдет, если ТЖХ Ленинского района не переведёт нагрузку на резервное питание.

С 14.00 до 18.00 электричества лишатся и 97 домов по улице Ветошникова (№№ 1-55 и 2-78).

Светлана Куликова
Теги: Уфа, отключение электроэнергии, Затон
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