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24 апреля 2017 г.
В Башкирии ожидаются дожди и шквалистый ветер
МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в республике - завтра, 25 апреля, ожидается дождь и шквалистый ветер до 22 метров в секунду.
Ведомство предупреждает, что из-за сильных порывов ветра могут быть повреждены линии электропередачи, рекламные шиты и повалены деревья. Возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта.
По данным Башгидромета, днем будет облачно с прояснениями, местами дождь. Температура воздуха прогреется до 9-14 градусов. Ночью столбики термометров покажут 2-7 градусов.
Светлана Куликова
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