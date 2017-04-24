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24 апреля 2017 г.

В Башкирии ожидаются дожди и шквалистый ветер

В Башкирии ожидаются дожди и шквалистый ветер

МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в республике - завтра, 25 апреля, ожидается  дождь и шквалистый ветер до 22 метров в секунду.

Ведомство предупреждает, что из-за сильных порывов ветра могут быть повреждены линии электропередачи, рекламные шиты и повалены деревья. Возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта.

По данным Башгидромета, днем будет облачно с прояснениями, местами дождь. Температура воздуха прогреется до 9-14 градусов. Ночью столбики термометров покажут 2-7 градусов.

Светлана Куликова
Теги: погода, Башкирия, Башгидрометцентр
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