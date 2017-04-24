Рустэм Хамитов пообещал жителям села по 400 миллионов рублей в год

24 апреля 2017 г.

Глава Башкирии выступил на торжественном мероприятии, посвящённом Дню местного самоуправления и рассказал, как в республике будет оказываться финансовая помощь сельчанам.

Руководитель региона отметил, что совместными усилиями федерального бюджета, республики и муниципалитетов Башкирия смогла продвинуться в части благоустройства населённых пунктов. По программе развития сельских территорий освоено 1,7 млрд рублей.

- Республика продолжит оказывать сельским поселениям финансовую помощь. Ежегодно на эти цели будет выделяться более 400 млн рублей. Теперь эти средства можно направлять не только на благоустройство населённых пунктов, ремонт дорог, но и на укрепление коммунального хозяйства, повышение пожарной безопасности. Надо признать, что, несмотря на ощутимый рост за последние годы доходов местных бюджетов, финансовые возможности муниципальных образований, по-прежнему, ограничены. В таких условиях важно активнее внедрять элементы «народного бюджета», расширять территориально-общественное самоуправление, использовать механизмы муниципально-частного партнёрства, - отметил в своем выступлении глава региона.