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24 апреля 2017 г.

В Уфимском офисе Альфа-Банка новый управляющий

В Уфимском офисе Альфа-Банка новый управляющий

 Управляющим операционным офисом Альфа-Банка в Уфе назначен Виктор Анатольевич Шумилов. Прежний руководитель офиса Илья Стрельцов в марте 2017 покинул коллектив в связи со сменой личных карьерных планов. Бывший заместитель управляющего операционным офисом Азамат Давлетбаев принял предложение о повышении и в марте переехал в Ростов-на-Дону на должность управляющего крупным филиалом Альфа-Банка по Южному федеральному округу.

Виктор Анатольевич Шумилов переехал в Уфу из Нижневартовска, где ранее занимал аналогичную должность. В сферу ответственности управляющего входит активное развитие корпоративного бизнеса в регионе, поддержка отношений с компаниями города и республики, а также управление административными процессами офиса. Имеет два высших образования:

- Нам предстоит наращивать объемы бизнеса Альфа-Банка в Башкортостане за счет предложения современных продуктов и высокого уровня сервиса. В Уфе работают опытные и профессиональные сотрудники, – отмечает Виктор Анатольевич. – Думаю, с такой командой у нас все получится! Нас ждут интересные и сложные задачи на конкурентном рынке республики».  

Фото: geometria.ru
Теги: Альфабанк, кредитка в альфабаке
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