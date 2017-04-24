Звезды театра и кино, спортсмены и политики пробежали первый полумарафон в Сибае

24 апреля 2017 г.

23 апреля в башкирском Зауралье впервые прошел «Аструм Сибайский полумарафон». Сибай стал первым городом в эстафете спортивных событий беговой серии Bashrun в 2017 году.

Приготовления к соревнованиям начались с 10 утра, на площади возле торгового центра «Зауралье» потихоньку стали собираться спортсмены, их болельщики и неравнодушные горожане.

- В рамках Уфимского международного марафона, который будет проходить в столице республики в третий раз, и уже успел войти в десятку марафонов России, мы проводим полумарафоны по городам Башкирии. В этом году это - Аструм Сибайский полумарафон, который проходит здесь, на нашей родной земле, в городе Сибай. Мы планировали, что в соревнованиях будут принимать участие порядка 500 человек, но получилось так, что зарегистрировалось 550 участников. Участвует 65 городов из 7 субъектов, самому младшему участнику - 6 лет, а самому старшему - 82 года. Надеемся, что первый полумарафон в Сибае приживется, и будет поддерживаться горожанами, будет приезжать больше гостей, - отметил депутат Совета ГО г. Сибай, председатель МОО «Вперед, Сибай!» Денис Назаров.

Приехали звезды

Поддержать участников приехали отечественные звёзды театра и кино, артисты шоу-бизнеса Виктория Тарасова, Алексей и Игорь Огурцовы. Пока спортсмены готовились к старту, гости соревнований могли получить автографы от звезд и насладиться концертной программой.

Во время подготовки к забегу журналист proural решил познакомиться с участниками полумарафона.

- Рассказал о соревнованиях друг, который в прошлом году бежал Уфимский марафон. В этом году мы тоже решили принять участие в серии Bashrun. Сейчас собираемся пробежать 10 километров в Сибае, потом 15 километров в Благовещенске и в сентябре уже участвовать в Уфимском полумарафоне. Сам участвую впервые, - рассказывает 32-летний уфимец Вадим, приехавший на соревнования вместе с супругой и друзьями.

- Моя сваха из Архангельского района рассказала о полумарафоне, спросила: «Будешь участвовать?» - Да, буду. Я на пенсии. Решила - для души, для себя, чтоб на людей посмотреть, пообщаться, - говорит Алсу Байзигитова, которая приехала на соревнования из Баймакского района.

В конференц-зале, где участники раскладывают свои вещи и общаются, ходит маленькая девочка - она тоже готовится к забегу, c гордостью говорит: «- Я два круга буду бежать, а бабуля - 10 километров».

- У нас уже три марафона с прошлого года - Стерлитамакский, Санкт-Петербургский, Уфимский и сейчас четвертый. Василиса бежала в Уфе, Стерлитамаке в третий раз уже побежит, - рассказала Елена - бабушка шестилетней Василисы Литвинчук. Девочка стала самым молодым участником полумарафона.

Среди людей, активно готовящихся к соревнованию, Азамат Саитов - тележурналист и писатель, который приехал поддержать бегущих и принять участие в полумарафоне вместе со своей супругой Элианой Саитовой - руководителем Уральского центра мониторинга и аналитики.

- Для меня каждый приезд в город детства, юности - это событие особое. Я рад тому факту, что Сибай, образно говоря, стартовал от своего привычного имиджа и идет к финишу, как креативный центр всего Зауралья. В этом я вижу символизм сегодняшнего марафона, - сказал Саитов.

Дождь не стал помехой

Погода в этот день будто решила испытать спортсменов на прочность - утром было солнечно, а во время первого старта поднялся сильный ветер и пошел дождь. Тем не менее, испортить боевой настрой это не смогло и отказываться от участия в забеге нестал ни стар, ни млад.

Первым на дистанции 21 км был 31-летний уфимец Арсель Фасхетдинов, он пришел к финишу с результатом - 1 час 10 минут 43 секунды. Вторым прибежал 45-летний уроженец Оренбургской области - Марат Абубакиров с результатом 1 час 12 минут 2 секунды, а третье место досталось Максиму Тимофееву из деревни Кутуево, который добежал до финиша за 1 час 12 минут 51 секунду.

- Это уже четвертый крупный общегородской забег, впервые проводим так далеко от Уфы. То есть проводили в Стерлитамаке - это 110 км от Уфы, а Сибай - это уже 440 км. Для многих участников это то же самое, что из Уфы приехать в Екатеринбург. К счастью, удалось привлечь спортсменов и из других городов, несмотря на то, что в эти же выходные проходят забеги в Екатеринбурге и в Казани. Я считаю, что это очень хорошо. Печально только, что участников из самого Сибая меньше 100 человек. На следующий год будем ждать больше, - поделился мнением о полумарафоне директор Уфимского международного марафона, руководитель школы правильного бега I love running Ufa.

Среди участников также оказался известный блогер, путешественник и спортсмен Раис Габитов, который пробежал вместе со своим 14-летним сыном Аскаром 10 километров.

- Ощущения прекрасные! Бежал вместе с сыном. Погода прохладная, но прием очень теплый, и организация мероприятия на высоком уровне, как всегда. Хотел бы поблагодарить организаторов, обязательно побежим в следующих этапах, - сказал Раис.

Первым к финишу на дистанции 10 километров пришел 26-летний Сергей Петров из Чесноковки, вторым - 16-летний Марат Гиниятуллин из Учалов, а третьим - 19-летний Айдар Кусяев, который тоже приехал в Сибай из Учалов.

Среди спортсменов, которые вошли в тройку лидеров по итогам забега на дистанцию 2 км, также оказались только представители сильного пола. Первое место досталось 36-летнему Максиму Давлетшину из Белорецка, вторым к финишу пришел Азат Баймурзин, а третьим 19-летний Артем Сарин, оба - жители Сибая.