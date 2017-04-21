Куда сходить в выходные в Уфе: «Библионочь-2017»

21 апреля 2017 г.

Ежегодная социально-культурная акция «Библионочь» состоится в Уфе уже сегодня. Мероприятие продлится с 21 по 22 апреля. В рамках Года экологии акция пройдет под девизом «Со страниц «Красной книги» , - сообщает Национальная библиотека имени А.-З. Валиди. Вход на все мероприятия будет свободным.

На пяти площадках столицы республики пройдут творческие представления и конкурсы: в главном корпусе Национальной библиотеки имени А.-З.Валиди РБ, в центрах юношеского и детского чтения, ТЦ «МЕГА», в «Этнодеревне» парка «Ватан».

Различные мероприятия на тему экологии пройдут в Национальной библиотеке. Будет встреча с известными путешественниками и экологами, организация картинных, книжных и фотовыставок, конкурсы, трансляции экофильмов, различные выставки.

В этом году в акции «Библионочь» научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности республики представит посетителям этнопарка «Ватан» свои новые экологические проекты и конструкторские работы по экологии жилища и экологическому сопровождению хозяйственной деятельности.

График проведения мероприятий:

- Центральная городская библиотека (ул. Комсомольская, 138), 21 апреля с 18.00 до 23.00.

- Национальная библиотека им. Заки Валиди (ул. Ленина, 4), 22 апреля с 17.00 до 23.00.

- Центр юношеского чтения (пр.Октября, 62/2), 22 апреля в 17.00.

- Этонодеревня парка «Ватан» (нижняя площадка за «Конгресс-холлом», ул. Заки Валиди, 2), 22 апреля в 17.00.

- Торговый центр «Мега» (ул. Рубежная, 174), 22 апреля в 13.00.