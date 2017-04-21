В Башкирии затопило ещё одну деревню

21 апреля 2017 г.

В Кугарчинском районе Башкирии из-за подъема воды в реке Большой Ик затопило деревню Верхнемурсалямово.

К домам вода не подошла, но вплотную подобралась к жилым постройкам и подтопила девять придомовых территорий.

В зоне подтопления социально-значимых и потенциально опасных объектов нет. Местные жители запаслись продуктами питания, водой и медикаментами.

Спасатели развернули в деревенской школе Кугарчи пункт временного размещения.







