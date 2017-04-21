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21 апреля 2017 г.
В Башкирии затопило ещё одну деревню
В Кугарчинском районе Башкирии из-за подъема воды в реке Большой Ик затопило деревню Верхнемурсалямово.
К домам вода не подошла, но вплотную подобралась к жилым постройкам и подтопила девять придомовых территорий.
В зоне подтопления социально-значимых и потенциально опасных объектов нет. Местные жители запаслись продуктами питания, водой и медикаментами.
Спасатели развернули в деревенской школе Кугарчи пункт временного размещения.
Светлана Куликова
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