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21 апреля 2017 г.

В Башкирии затопило ещё одну деревню

В Башкирии затопило ещё одну деревню

В Кугарчинском районе Башкирии из-за подъема воды в реке Большой Ик затопило деревню Верхнемурсалямово.

К домам вода не подошла, но вплотную подобралась к жилым постройкам и подтопила девять придомовых территорий.

В зоне подтопления социально-значимых и потенциально опасных объектов нет. Местные жители запаслись продуктами питания, водой и медикаментами. 

Спасатели развернули в деревенской школе Кугарчи пункт временного размещения.


 

Светлана Куликова
Теги: паводок, Башкирия, большая вода, Кугарчинский район
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