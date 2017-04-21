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21 апреля 2017 г.

В Уфе сегодня пройдет творческая встреча с заслуженным художником Башкортостана Василем Ханнановым

В Уфе сегодня пройдет творческая встреча с заслуженным художником Башкортостана Василем Ханнановым

Сегодня, 21 апреля уфимцев приглашает открытый просветительский проект АртКлуб на встречу с известным художником, признанным мастером перфоманса и графики, заслуженным художником Башкортостана Василем Ханнановым. Тема встречи - «Теория распада Вселенной и Вера отцов».

Отметим, что художник Василь Ханнанов - основатель и директор Музея современного искусства им. Н. Латфуллина, основатель и главный редактор издания «Высокохудожественный журнал». Он входит в состав правления Союза художников Башкортостана, и активно работает с начинающими художниками.

Его труды отмечены благодарностью министра культуры Российской Федерации. Он является лауреатом премии Международного фонда «Туран» (Казань, 1993).

Сотни работ художника хранятся в запасниках Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова, Музея современного искусства в Москве, художественных галереях Уфы, Новосибирска, Казани, Южно-Сахалинска, Челябинска, Краснодара, Феодосии, Музее современного русского искусства в Джерси-Сити (США), частных собраниях в России и за рубежом.

Начало встречи в 19-00. Мероприятие пройдет по адресу: Уфа, К.Маркса, дом 37 корп.1 к.310 Бизнес-центр Капитал.

Вход свободный. Регистрация желательна.

Алина Нураева
Теги: культура, Уфа, Башкирия
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