В Калининском районе Уфы будет отключена холодная вода

21 апреля 2017 г.

Жители Калининского района Уфы останутся без холодной воды, - об этом сообщает МУП «Уфаводоканал». Плановое отключение продлится с 24 по 26 апреля.

24 апреля с 10.00 до 16.00 для замены пожарного гидранта по ул. Сосновская 44-52 будет отключена холодная вода

- в ООО «Империя сладости» по ул. Сосновской 50а,

- в детской городской поликлинике №4 (филиал) по ул. Сосновской 46а,

- в муниципальной пожарной части «Максимовка» по ул. Сосновской 30а,

- в КНС «Максимовка» по ул. Сосновской 24,

-в частном секторе по ул. Сосновской 30,

- в жилых домах по ул. Сосновской 34а, 42а, 44а, 50.

С 10.00 25 апреля до 04.00 26 апреля в связи с ремонтными работами на объекте «Внутриквартальные инженерные сети территории, ограниченной ул. Ульяновых, Шумавцова, Маяковского, Нежинская», будет тоже отключена холодная вода:

- в административном здании ИП Борисов по ул. Нежинской 30/1,

- в Уфимском машиностроительном колледже №52 по ул. Маяковского 3,

- в детском саду №57 по ул. Победы 9/3,

- в вводе на центральный тепловой пункт №239 с ул. Нежинская по ул. Шумавцова 19,

- в жилых домах по ул. Интернациональной 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, ул. Нежинской 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, ул. Маяковского 4.

Жителям Калининского района Уфы необходимо заранее подготовиться к отключению холодной воды.