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21 апреля 2017 г.

В Уфе ремонтируют дорожную колею по улице Сельская Богородская и Максима Горького

В Уфе ремонтируют дорожную колею по улице Сельская Богородская и Максима Горького

В 2017 году в Уфе планируют выполнить ремонт 29 участков дорог, общей длиной 59,26 км, общей площадью более 1 100 000 кв.м. Среди них участки улиц Жукова, Трамвайной, Сипайловской и другие.
Уже начались работы по улице Сельская Богородская и Максима Горького. На улице Сельская Богородская ремонт ведет их подрядная организация ООО «Дортрансстрой», по улице Максима Горького - ООО «Комстрой». Заказчиком работ выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы.
Сейчас на этих улицах ограничено движение транспортных средств, в связи с проведением ремонта дорог.
Масштабный ремонт дорог в Уфе делается, чтобы уменьшить пробки, снизить случаи ДТП и улучшить качество столичных дорог. Городские службы призывают уфимцев с пониманием отнестись к предстоящим ремонтным работам и заранее планировать маршрут движения.

фото: источник : сайт Администрации города Уфы
Теги: колея на Сельской-Богородской, колея на Проспекте Октября, что делать если попал в ДТП из-за колеи.
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