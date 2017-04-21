В Уфе ремонтируют дорожную колею по улице Сельская Богородская и Максима Горького

21 апреля 2017 г.

В 2017 году в Уфе планируют выполнить ремонт 29 участков дорог, общей длиной 59,26 км, общей площадью более 1 100 000 кв.м. Среди них участки улиц Жукова, Трамвайной, Сипайловской и другие.

Уже начались работы по улице Сельская Богородская и Максима Горького. На улице Сельская Богородская ремонт ведет их подрядная организация ООО «Дортрансстрой», по улице Максима Горького - ООО «Комстрой». Заказчиком работ выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы.

Сейчас на этих улицах ограничено движение транспортных средств, в связи с проведением ремонта дорог.

Масштабный ремонт дорог в Уфе делается, чтобы уменьшить пробки, снизить случаи ДТП и улучшить качество столичных дорог. Городские службы призывают уфимцев с пониманием отнестись к предстоящим ремонтным работам и заранее планировать маршрут движения.



