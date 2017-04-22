Предприниматели из Башкирии превратили мед в инновационный продукт

22 апреля 2017 г.

Молодые башкирские предприниматели запустили производство меда-суфле. Это совершенно новый продукт, отличный от классического меда. На рынке продукции пчеловодства в республике он появился сравнительно недавно.

Одними из успешных производителей необычного лакомства являются молодые предприниматели из Уфы: Азамат Мурзабаев, Роберт и Айнур Кускильдины.

Свое собственное дело ребята ведут с июня прошлого года, и их бизнес уже приносит хороший доход, одна двухсотграммовая баночка стоит 400 рублей. Основали этот проект молодые люди втроем. Предприниматели делают упор на производстве именно из башкирского меда, поддерживая тем самым местно производителя. Технология изготовления, как и уникальное оборудование, держится ребятами в секрете.

Пасеки и производственные цеха расположены в Альшеевском и Салаватском районах. Сорта: донниковый и липовый. Изготавливается медовое суфле на специальном оборудовании. Первоначальный продукт долго вымешивается при низких температурах. Насыщаясь кислородом, он становится светлого кремового оттенка — нежным, воздушным, без крупиночек. Все полезные свойства при этом сохраняются, и в таком виде он не засахаривается. К тому же, технология позволяет смешивать мед с разными натуральными добавками, делая продукт еще более полезным и интересным для потребителя

- Дальше туда добавляются ягоды, орехи по вкусу, фрукты. И получается кондитерский микс с мягким, сбалансированным вкусом, который нравится даже тем, кто мед не очень любит, - делится Роберт Кускильдин.

Точно сказать нельзя, какое количество продукции производят ребята каждый месяц, все зависит от сезонности и количества поставок. Максимальный заказ был до 500 банок. Бывают крупные, так и мелкие заказы. Много берут баночек меда-суфле перед Новым годом, перед другими праздниками и на день рождения.

Сбыт необычного продукта молодые бизнесмены осуществляют через торговые точки и магазины Уфы и Стерлитамака, а также через интернет-магазин в Москве. Помимо этого, ребята участвуют в различных дизайнерских маркетах. Роберт Кускильдин продает мед-суфле в республике, Азамат Мурзабаев занимается реализацией продукции в столице России. Айнур Кускильдин же вовлечен в технологию производства.

- Будем дальше осваивать Московский рынок, делаем упор на продвижение бренда «Башкирский мёд-суфле», - отмечает Азамат МУрзабаев.

Насколько этот бизнес жизнеспособен и интересен рассказал proural генеральный директор ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии» и доктор биологических наук Амир Ишемгулов.

- Он совершенно отличается от натурального меда, это новый вид продукции, при этом технические условия производства должны быть разработаны и соблюдены, также рецептура нужна при этом, все должно быть предусмотрено согласно нормам питания. Должен быть сертификат на эту продукцию. Разработка и производство меда с добавками играет огромную роль для человека – улучшение состояния здоровья и уровня питания. Это направление деятельности сегодня актуально и интересно для потребителей, так как вещества, которые добавляются в мед, лучше усваиваются организмом человека. Что хорошо сказывается на его здоровье, - констатирует Амир Ишемгулов.

Проект молодых предпринимателей уже отмечен на российском уровне на прошедшей конференции «Дизайн, интернет, бизнес - технологии молодости России» в инновационном центре «Сколково» в Москве.