В Уфе участок улицы Авроры перекроют

21 апреля 2017 г.

В связи с проведением ремонтных работ с 21 апреля с 9 часов до 12 часов ночи 23 апреля будет закрыта улица Авроры, - сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ремонту подлежит участок тепловой сети от котельной № 23 (улица Авроры, 18/2Б) в сторону ТК-6.

Движение автомобильного транспорта будет закрыто на десятиметровом участке по улице Авроры от въезда на территорию Больницы скорой медицинской помощи города по ул. Батырская в сторону здания общежития по ул. Степан Кувыкина, 98к1.

Движение автотранспорта будет закрыто от въезда на территорию БСМП по улице Батырская в сторону С. Кувыкина, 98, корпус 1.

«Уфимские инженерные сети» приносит свои извинения за временные неудобства и просит заранее планировать водителей маршруты движения.