﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,2307
EUR60,3187
GBP71,9978
курс ЦБ РФ на 22 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+3°
Пасмурно
вечер +3°,  ночь +6°,  утро -1°
ФОТО ДНЯ
Умелец из Башкирии делает резиновых монстров
Умелец из Башкирии делает резиновых монстров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
21 апреля 2017 г.

В Уфе участок улицы Авроры перекроют

В Уфе участок улицы Авроры перекроют

В связи с проведением ремонтных работ с 21 апреля с 9 часов до 12 часов ночи 23 апреля  будет закрыта улица Авроры, - сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ремонту подлежит участок тепловой сети от котельной № 23 (улица Авроры, 18/2Б) в сторону ТК-6.

Движение автомобильного транспорта будет закрыто на десятиметровом участке по улице Авроры от въезда на территорию Больницы скорой медицинской помощи города  по ул. Батырская в сторону здания общежития  по ул. Степан Кувыкина, 98к1.

Движение автотранспорта будет закрыто от въезда на территорию БСМП по улице Батырская в сторону С. Кувыкина, 98, корпус 1.

«Уфимские инженерные сети» приносит свои извинения за временные неудобства и просит заранее планировать водителей маршруты движения.

Алина Нураева
Теги: водителям на заметку, дороги, транспорт, Уфа
75 Оценить новость:  0  0
Отправить
Куда сходить в выходные в Уфе: «Библионочь-2017»
21 Апрель 2017 г.
Куда сходить в выходные в Уфе: «Библионочь-2017»
В Башкирии затопило ещё одну деревню
21 Апрель 2017 г.
В Башкирии затопило ещё одну деревню
В Уфе сегодня пройдет творческая встреча с заслуженным художником Башкортостана Василем Ханнановым
21 Апрель 2017 г.
В Уфе сегодня пройдет творческая встреча с заслуженным художником Башкортостана Василем Ханнановым
В Калининском районе Уфы будет отключена холодная вода
21 Апрель 2017 г.
В Калининском районе Уфы будет отключена холодная вода
В Уфе ремонтируют дорожную колею по улице Сельская Богородская и Максима Горького
21 Апрель 2017 г.
В Уфе ремонтируют дорожную колею по улице Сельская Богородская и Максима Горького
В Стерлитамакский район Башкирии пришла большая вода
21 Апрель 2017 г.
В Стерлитамакский район Башкирии пришла большая вода
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]