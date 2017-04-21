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21 апреля 2017 г.
В Уфе участок улицы Авроры перекроют
В связи с проведением ремонтных работ с 21 апреля с 9 часов до 12 часов ночи 23 апреля будет закрыта улица Авроры, - сообщает пресс-служба городской мэрии.
Ремонту подлежит участок тепловой сети от котельной № 23 (улица Авроры, 18/2Б) в сторону ТК-6.
Движение автомобильного транспорта будет закрыто на десятиметровом участке по улице Авроры от въезда на территорию Больницы скорой медицинской помощи города по ул. Батырская в сторону здания общежития по ул. Степан Кувыкина, 98к1.
Движение автотранспорта будет закрыто от въезда на территорию БСМП по улице Батырская в сторону С. Кувыкина, 98, корпус 1.
«Уфимские инженерные сети» приносит свои извинения за временные неудобства и просит заранее планировать водителей маршруты движения.
Алина Нураева
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