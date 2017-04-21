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21 апреля 2017 г.
В Стерлитамакский район Башкирии пришла большая вода
В деревне Байгузино Стерлитамакского района Башкирии река Тайрук вышла из берегов, подтопило больше 10 домов, а также сараи.
Помимо этого разлилась и река Ашкадар. Водная стихия бушует в районе деревень Помряскино, Новая Васильевка, Озерковка, Наумовка. Байрак.
В районе развернуты пункты временного размещения населения. В связи с паводком на некоторых участках автодорог ограничено движение.
Светлана Куликова
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