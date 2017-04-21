В Стерлитамакский район Башкирии пришла большая вода

21 апреля 2017 г.

В деревне Байгузино Стерлитамакского района Башкирии река Тайрук вышла из берегов, подтопило больше 10 домов, а также сараи.

Помимо этого разлилась и река Ашкадар. Водная стихия бушует в районе деревень Помряскино, Новая Васильевка, Озерковка, Наумовка. Байрак.

В районе развернуты пункты временного размещения населения. В связи с паводком на некоторых участках автодорог ограничено движение.