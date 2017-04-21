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21 апреля 2017 г.

Геологи предоставили первый отчет по карстовым провалам в уфимской Черниковке

Геологи предоставили первый отчет по карстовым провалам в уфимской Черниковке

В Администрации Калининского района Уфы состоялось рабочее совещание по проведению исследований на территории домов по улице Интернациональной, где в ноябре 2016 года образовался провал грунта и автомобиль «Лада Калина» ушел под землю.

На встречу с главой Администрации района Сергеем Кожевниковым были приглашены представители института «БашНИИстрой», члены инициативной группы от жилых домов 193, 193/1, 193/2.

Жителям была представлена дорожная карта по проведению карстомониторинга территории, рассчитанная на один год. Мониторинг направлен на обеспечение безопасной эксплуатации данных домов в дальнейшем.

Специалисты «БашНИИстрой» рассказали о проведенных исследованиях.

- Мы провели визуально-инструментальное обследование жилого фонда, обошли квартиры и проанализировали ситуацию. Признаков аварийности не выявлено. Также они не выявлены и при обследовании подвала, - пояснил главный инженер Дмитрий Синицин. – Установлены осадочные марки, за ними ведется геодезическое наблюдение.

В данный момент институт провел сейсмотомографию территории, результаты будут обработаны и в течение 100 дней представлены комиссии.

Справка:

28.11.2016 года институтом «БашНИИстрой» проведено георадиолокационное зондирование грунта с целью поиска зон разуплотненного грунта в районе дома № 193/2 по ул. Интернациональной.

В марте 2017 года между МБУ «Служба спасения 112» и ГУП институт «БашНИИстрой» заключен договор на выполнение работ по карстологическому исследованию и ведению карстологического мониторинга на территории жилого дома № 193/2 по ул. Интернациональной и прилегающей территории.

Фото: http://fototelegraf.ru/
Теги: Карстовый провал, карстовая воронка
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