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21 апреля 2017 г.

Уфимский Аквапарк получил премию Меценат года

Уфимский Аквапарк получил премию Меценат года

18 апреля 2017 г. в Государственном академическом русском драматическом театре Башкирии состоялось награждение победителей конкурса «Меценат года». Заурад Юмакаев, генеральный директор Уфимского Аквапарка, представил предприятие на конкурсе и принял заслуженную награду.

Конкурс «Меценат года» проводится каждый год и призван подчеркнуть достижения персон и компаний Республики Башкортостан в области благотворительности. В этом году в число победителей конкурса уже в третий раз вошел Уфимский Аквапарк. Всего в рамках «Меценат года-2017» свои благотворительные проекты представили 78 конкурсантов, 10 из них стали лауреатами и 15 – дипломантами конкурса.

Благодаря помощи меценатов в Уфе реализуются различные масштабные проекты, направленные на помощь социально незащищенным группам населения: воспитанникам приютов и детских домов, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также одаренным детям и юным спортсменам.

 - Для нас эта награда очень ценна, ведь важнейшим направлением нашей деятельности мы видим не только предоставление жителям и гостям Уфы разнообразных  водных развлечений, но и работу на благо города, активную поддержку развивающегося благотворительного движения, количество участников которого с каждым годом, к счастью, растет. Мы гордимся своим городом и готовы прилагать максимум усилий для улучшения качества жизни главного, что есть в Уфе – его жителей, в том числе, той их части, что особенно нуждается в помощи неравнодушных, – отметил Заурад Юмакаев.

Теги: Аквапарк, аквапарк в Уфе
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