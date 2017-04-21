Уфимский Аквапарк получил премию Меценат года

21 апреля 2017 г.

18 апреля 2017 г. в Государственном академическом русском драматическом театре Башкирии состоялось награждение победителей конкурса «Меценат года». Заурад Юмакаев, генеральный директор Уфимского Аквапарка, представил предприятие на конкурсе и принял заслуженную награду.

Конкурс «Меценат года» проводится каждый год и призван подчеркнуть достижения персон и компаний Республики Башкортостан в области благотворительности. В этом году в число победителей конкурса уже в третий раз вошел Уфимский Аквапарк. Всего в рамках «Меценат года-2017» свои благотворительные проекты представили 78 конкурсантов, 10 из них стали лауреатами и 15 – дипломантами конкурса.

Благодаря помощи меценатов в Уфе реализуются различные масштабные проекты, направленные на помощь социально незащищенным группам населения: воспитанникам приютов и детских домов, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также одаренным детям и юным спортсменам.

- Для нас эта награда очень ценна, ведь важнейшим направлением нашей деятельности мы видим не только предоставление жителям и гостям Уфы разнообразных водных развлечений, но и работу на благо города, активную поддержку развивающегося благотворительного движения, количество участников которого с каждым годом, к счастью, растет. Мы гордимся своим городом и готовы прилагать максимум усилий для улучшения качества жизни главного, что есть в Уфе – его жителей, в том числе, той их части, что особенно нуждается в помощи неравнодушных, – отметил Заурад Юмакаев.