Премьер-министр правительства Башкирии рассказал, как можно увеличить доходы населения

21 апреля 2017 г.

Премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов в своем отчете перед депутатами Курултая Башкирии рассказал, как увеличить доходы населения и сделать так, чтобы люди не уезжали в другие регионы.

Крупный республиканский чиновник предлагает усиленными темпами развивать производство и стимулировать бизнесменов.

Однако способ увеличить доходы есть – это развитие самого производства, его стимулирование.

Руководитель кабинета министров особо подчеркнул, что на это и будут направлены усилия Правительства республики.

- Если будут созданы новые высокопроизводительные и, соответственно, с высокой зарплатой рабочие места, это позволит увеличить и доходы населения, и улучшить многие показатели, - отметил Марданов.

Кроме того, он рассказал, что есть интересная статистика на второй год после сокращения реальных доходов населения начинают ухудшаться демографические показатели. В Башкирии таким стал 2016-й.

- Люди понимают, что если у них нет денег, то прокормить семью будет крайне сложно и поэтому кабинету министров республики нужно действовать решительно, - подчеркнул Рустэм Марданов.