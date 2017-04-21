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Премьер-министр правительства Башкирии рассказал, как можно увеличить доходы населения
Премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов в своем отчете перед депутатами Курултая Башкирии рассказал, как увеличить доходы населения и сделать так, чтобы люди не уезжали в другие регионы.
Крупный республиканский чиновник предлагает усиленными темпами развивать производство и стимулировать бизнесменов.
Однако способ увеличить доходы есть – это развитие самого производства, его стимулирование.
Руководитель кабинета министров особо подчеркнул, что на это и будут направлены усилия Правительства республики.
- Если будут созданы новые высокопроизводительные и, соответственно, с высокой зарплатой рабочие места, это позволит увеличить и доходы населения, и улучшить многие показатели, - отметил Марданов.
Кроме того, он рассказал, что есть интересная статистика на второй год после сокращения реальных доходов населения начинают ухудшаться демографические показатели. В Башкирии таким стал 2016-й.
- Люди понимают, что если у них нет денег, то прокормить семью будет крайне сложно и поэтому кабинету министров республики нужно действовать решительно, - подчеркнул Рустэм Марданов.
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