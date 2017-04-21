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Вода в реках Башкирии продолжает прибывать: уровень паводка на всех водных объектах республики
Уровень рек в Башкирии продолжает упорно расти: теплая погода способствуют таянию снега.
Река Белая в Стерлитамаке за прошедшие сутки прибавила 63 см, ее уровень уже составляет 394 см.
Река Белая в селе Субхангулово поднялась на 62 см, пока ее уровень равен 432 см.
Уровень реки Б. Ик в селе Мраково повысился на 47 см, высота реки уже равна 206 см.
Река Таналык в селе Самарское сбавила 30 см, ее уровень составляет 90 см.
Уровень реки Усень в городе Туймазы равен 140 см, ее уровень снизился на 24 см.
пос.Глуховский (567 см, -1 см)
Водный объект: Сим
с.Новосеитово (302 см, +27 см)
Водный объект: Нугуш
Ляховский (608 см, -14 см)
Водный объект: Уршак
Новоюмраново (616 см, -14 см)
Водный объект: Чермасан
Новофедоровка (305 см, -13 см)
Водный объект: Ашкадар
Отрадовка (479 см, -21 см)
Водный объект: Стерля
Азово (344 см, +23 см)
Водный объект: Инзер
Шакша (373 см, +31 см)
Водный объект: Уфа
Чулпан (330 см, -18 см)
Водный объект: Юрюзань
Мраково (206 см, +47 см)
Водный объект: Б. Ик
Самарское (90 см, -30 см)
Водный объект: Таналык
Туймазы (140 см, -24 см)
Водный объект: Усень
с.Верхний Суян (434 см, +21 см)
Водный объект: Уфа
г.Стерлитамак (394 см, +63 см)
Водный объект: Белая
с.Красная Горка (414 см, +22 см)
Водный объект: Уфа
Субхангулово (432 см, +62 см)
Водный объект: Белая
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