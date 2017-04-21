Вода в реках Башкирии продолжает прибывать: уровень паводка на всех водных объектах республики

21 апреля 2017 г.

Уровень рек в Башкирии продолжает упорно расти: теплая погода способствуют таянию снега.

Река Белая в Стерлитамаке за прошедшие сутки прибавила 63 см, ее уровень уже составляет 394 см.

Река Белая в селе Субхангулово поднялась на 62 см, пока ее уровень равен 432 см.

Уровень реки Б. Ик в селе Мраково повысился на 47 см, высота реки уже равна 206 см.

Река Таналык в селе Самарское сбавила 30 см, ее уровень составляет 90 см.

Уровень реки Усень в городе Туймазы равен 140 см, ее уровень снизился на 24 см.

пос.Глуховский (567 см, -1 см)

Водный объект: Сим

с.Новосеитово (302 см, +27 см)

Водный объект: Нугуш

Ляховский (608 см, -14 см)

Водный объект: Уршак

Новоюмраново (616 см, -14 см)

Водный объект: Чермасан

Новофедоровка (305 см, -13 см)

Водный объект: Ашкадар

Отрадовка (479 см, -21 см)

Водный объект: Стерля

Азово (344 см, +23 см)

Водный объект: Инзер

Шакша (373 см, +31 см)

Водный объект: Уфа

Чулпан (330 см, -18 см)

Водный объект: Юрюзань

Мраково (206 см, +47 см)

Водный объект: Б. Ик

Самарское (90 см, -30 см)

Водный объект: Таналык

Туймазы (140 см, -24 см)

Водный объект: Усень

с.Верхний Суян (434 см, +21 см)

Водный объект: Уфа

г.Стерлитамак (394 см, +63 см)

Водный объект: Белая

с.Красная Горка (414 см, +22 см)

Водный объект: Уфа

Субхангулово (432 см, +62 см)

Водный объект: Белая