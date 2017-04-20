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20 апреля 2017 г.

В Башкирии гипермаркетам могут запретить работать по выходным и в праздники

В Башкирии гипермаркетам могут запретить работать по выходным и в праздники

Члены Совета Федерации предложили запретить сетевым торговым предприятиям работать в выходные, праздничные дни и устанавливать круглосуточный режим работы. Авторы законопроекта считают, что такие ограничения могут оказаться полезными для представителей малой торговли.

Данная инициатива в настоящий момент находится на стадии обсуждения, но уже сейчас на сайте «Открытая республика» появилось голосование о законопроекте, ограничивающем время работы гипермаркетов. Жители Башкирии могут высказать свое мнение до 20 июня.

В настоящий момент на сайте оставили свои голоса 168 жителей республики, 127 из них относятся к законопроекту отрицательно, 26 – положительно, а остальные затрудняются ответить.

Теги: гипермаркеты, сетевики, малый бизнес
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