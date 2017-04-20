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20 апреля 2017 г.

Мать школьницы из Уфы рассказала о переписке дочери с педофилом

Мать школьницы из Уфы рассказала о переписке дочери с педофилом

В августе 2016 года 28-летний уфимец под псевдонимом вступил в переписку с 8-летней девочкой в социальной сети «Вконтакте». Сообщения, которые он отправлял ребенку, повергли в шок маму девочки и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Журналист proural связался с мамой школьницы и узнал, о чем писал педофил.

– Просто он написал дочери, а я совершенно случайно решила проверить ВК ребенка, а там непонятная личность..., – сообщила мама девочки.

Судя по фотографиям со страницы молодого человека, он носил длинные волосы, темную одежду и явно относил себя к числу неформалов. Каких-то конкретных оснований для того, чтобы писать именно ее дочери, у мужчины не было. Возможно, он нашел ребенка по поиску в социальных сетях.

По словам девушки, обнаружив странную переписку, девочке она уже не позволяла читать сообщения от мужчины, и даже сама написала ему от имени своего ребенка, чтобы понять, кто переписывается с дочерью. Увидев ответы, она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Мужчина предлагал девочке встретиться и настойчиво пытался узнать ее домашний адрес, отправлял изображения порнографического характера, а также интересовался ее осведомленностью в вопросах половых отношений.

Суд назначил педофилу наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Помимо этого, он  лишен права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания, оздоровления и отдыха детей сроком на 10 лет, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Теги: педофил, осужден на 10 лет
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