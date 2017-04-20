Умелец из Башкирии - строит единственный в России бизнес на резиновых динозаврах

20 апреля 2017 г.

Художник по металлу из Стерлитамака Александр Замесин нашел необычное применение использованным автошинам в своем креативном бизнесе. Это решит сразу несколько задач - проблема утилизации изношенных автошин в республике и улучшение экологии города.

Он давно занимается созданием архитектурных скульптур из этого материала для родного города. С декабря прошлого года Александр решил открыть новое направление – создавать арт-объекты из использованных автошин. И уже в копилке его творений есть выразительные животные: динозавры, различные монстры – герои фантастических фильмов, и петухи – как символ 2017 года. Корреспондент proural решил узнать, каким образом будет строиться его новый бизнес.

- Технологию изготовления скульптур из резины я случайно увидел в интернете, и меня это заинтересовало. Оказалось, что в мире только один корейский художник в Нью-Йорке делает из старой резины такие монументальные скульптуры. Сначала, я думал, что это даже невозможно делать объекты из покрышек – нет определенной технологии. Но так как я не люблю повторяться, то решил развить и расширить это дело у нас в России, в нашем городе. Для себя я поставил задачу – сделать сразу сложную вещь, и соорудил большого резинового динозавра, - делится Александр.

Технология производства

Изготовить новый арт-объект из резины не сложно, главное изучить свойства материала.

- Сначала варится каркас из металла, потом натягиваются большие листы шин, а уже на них мелкие нарезанные куски резины я натягиваю, где нужно выделить какие-то места, к примеру, фактуру мышц, головы, глаз или шеи, закручиваю в разные спирали. Здесь включается художественное видение скульптора. Для меня это новый подход в своем деле – резина очень пластичный и податливый материал, - отметил Александр.

- Конечно, я не решу проблему всей экологии планеты, но, тем не менее, смогу показать, что нужно не сорить, и держать планету в чистоте. Моя задача стоит не сколько в том, чтобы утилизировать все колеса Башкирии, а людям сказать, чтобы не выбрасывали автошины. Поскольку утилизации покрышки не поддаются. И сжигать их нельзя – дыма от них много, а это еще хуже для экологии города, - поделился он.

В своем новом деле Александр поставил для себя такие задачи: научиться работать с этим материалом, привлечь внимание жителей города и республики в год экологии новыми скульптурами, которые показывают, что не нужно сорить, а необходимо - держать город и всю планету в чистоте.

Скульптуры уже стоят в парках города и на главных улицах Стерлитамака

- Эти скульптуры – больше показательные экспонаты. Может быть, потом кто-то заинтересуется ими и сделает мне заказ. Такие резиновые объекты стоят недешево, много требуется трудозатрат и энергозатрат, - делится Александр.

Отметим, что на производство таких монстров уходит в среднем 30 - 40 старых автошин, общий вес объекта выходит в 400 кг. Саму же стоимость одной скульптуры Александр оценивает в 50 тысяч рублей. Хотя эта цена может быть намного выше, похожие экспонаты корейского художника стоят в известных музеях США.

Сейчас, Александр Замесин делает для себя скульптуры, но также планирует искать новых клиентов для резиновых монстров. Заказчик найдется, уверен он, поскольку все необычное привлекает людей. В перспективе художник по

металлу собирается создавать экологический зоопарк из этих фигур в Стерлитамаке, где будут реализованы эти экспонаты.