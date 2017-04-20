﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,1753
EUR60,2649
GBP71,9886
курс ЦБ РФ на 20 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+20°
Ясно
вечер +14°,  ночь -2°,  утро -1°
ФОТО ДНЯ
Девочка и ледоход в Уфе
Девочка и ледоход в Уфе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
20 апреля 2017 г.

В Челябинской области и в Башкирии очень много недовольных работами поликлиник

В Челябинской области и в Башкирии очень много недовольных работами поликлиник

Фонд «Социум» из Екатеринбурга провел опрос жителей 5 регионов Урала (Свердловская и Челябинская области, ХМАО, ЯНАО и Башкортостан) об их отношении к «бесплатной» и платной медицине. В течение прошлого года среди взрослых жителей этих регионов 67% обращались в поликлинику по полису обязательного медицинского образования (ОМС) – т.е. «бесплатно». При этом 53% пользовались теми или иными платными услугами. В первую очередь – стоматологическими, а также проходили платно обследования, сдавали анализы.

Оказалось, что обслуживание в поликлиниках по полису ОМС большинство пациентов оценивают хорошо, но в этом вопросе – огромное различие между регионами. В Челябинской области и в Башкортостане очень много недовольных работами поликлиник – 42 и 41% соответственно, в Свердловской области недовольны 30%, но при этом 25% ставят отличные оценки. Лучше всех дело обстоит в северных регионах – ХМАО и ЯНАО – здесь доля очень довольных (26 и 30% соответственно) превышает число недовольных (22 и 21%).

То есть общее отношение таково, что поликлиника работает неплохо, но медленно. И если нужно быстро, то жители Урала обращаются к платной медицине. В большинстве случаев это обращение вынужденное – более половины тех, кто прибегает платным анализам, обследованиям, стоматологическим услугам или консультациям специалистов указывают, что сделали это потому, что сложно получить такую услугу бесплатно – долго ждать, сложно «поймать» запись. А еще 20-25% (в зависимости от услуги) вообще указывают, что заплатили за услугу, потому что по полису ОМС ее получить было невозможно.

 

Для справки:

Исследование проведено в марте-апреле 2017 года в рамках опроса «Большой Урал». Размер выборки - 1500 человек, выборка репрезентирует население 5 регионов Урала (Свердловская и Челябинская области, ХМАО, ЯНАО и Башкортостан) в возрасте 18 лет и старше.

Теги: Поликлинника, недовольные работой больницы
42 Оценить новость:  0  0
Отправить
Рустэм Хамитов рассказал о скандале в уфимской администрации
20 Апрель 2017 г.
Рустэм Хамитов рассказал о скандале в уфимской администрации
Правительство Башкирии будет помогать малому бизнесу
20 Апрель 2017 г.
Правительство Башкирии будет помогать малому бизнесу
В Башкирии завод задолжал своим сотрудникам, среди которых много инвалидов, 4 миллиона рублей
20 Апрель 2017 г.
В Башкирии завод задолжал своим сотрудникам, среди которых много инвалидов, 4 миллиона рублей
Повышение рождаемости и увеличение количества рабочих мест: Хамитов обозначил основные задачи
20 Апрель 2017 г.
Повышение рождаемости и увеличение количества рабочих мест: Хамитов обозначил основные задачи
Жители республики смогут проверить знание башкирского языка
20 Апрель 2017 г.
Жители республики смогут проверить знание башкирского языка
Уфимская поликлиника отказала инвалиду в выдаче льготного рецепта
20 Апрель 2017 г.
Уфимская поликлиника отказала инвалиду в выдаче льготного рецепта
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]