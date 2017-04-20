В Челябинской области и в Башкирии очень много недовольных работами поликлиник

20 апреля 2017 г.

Фонд «Социум» из Екатеринбурга провел опрос жителей 5 регионов Урала (Свердловская и Челябинская области, ХМАО, ЯНАО и Башкортостан) об их отношении к «бесплатной» и платной медицине. В течение прошлого года среди взрослых жителей этих регионов 67% обращались в поликлинику по полису обязательного медицинского образования (ОМС) – т.е. «бесплатно». При этом 53% пользовались теми или иными платными услугами. В первую очередь – стоматологическими, а также проходили платно обследования, сдавали анализы.

Оказалось, что обслуживание в поликлиниках по полису ОМС большинство пациентов оценивают хорошо, но в этом вопросе – огромное различие между регионами. В Челябинской области и в Башкортостане очень много недовольных работами поликлиник – 42 и 41% соответственно, в Свердловской области недовольны 30%, но при этом 25% ставят отличные оценки. Лучше всех дело обстоит в северных регионах – ХМАО и ЯНАО – здесь доля очень довольных (26 и 30% соответственно) превышает число недовольных (22 и 21%).

То есть общее отношение таково, что поликлиника работает неплохо, но медленно. И если нужно быстро, то жители Урала обращаются к платной медицине. В большинстве случаев это обращение вынужденное – более половины тех, кто прибегает платным анализам, обследованиям, стоматологическим услугам или консультациям специалистов указывают, что сделали это потому, что сложно получить такую услугу бесплатно – долго ждать, сложно «поймать» запись. А еще 20-25% (в зависимости от услуги) вообще указывают, что заплатили за услугу, потому что по полису ОМС ее получить было невозможно.

Для справки:

Исследование проведено в марте-апреле 2017 года в рамках опроса «Большой Урал». Размер выборки - 1500 человек, выборка репрезентирует население 5 регионов Урала (Свердловская и Челябинская области, ХМАО, ЯНАО и Башкортостан) в возрасте 18 лет и старше.