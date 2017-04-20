Рустэм Хамитов рассказал о скандале в уфимской администрации

20 апреля 2017 г.

Глава региона в интервью журналистам особо подчеркнул, что у него нет никакой конфронтации с уфимской властью. Даже несмотря на события последних дней, когда мэр Уфы Ирек Ялалов уволил своего заместителя.

- Свое мнение о том, что происходило и частично еще продолжает происходить в мэрии, я сказал на прямой линии, - сказал сегодня Рустэм Хамитов журналистам после своего выступления в Госсобрании-Курултае Башкирии. - Надо работать для горожан, для людей. Не надо стараться угодить части ангажированных бизнесменов, которые всегда есть вокруг властных структур. Если будет вектор деятельности мэрии направлен на то, чтобы улучшать жизнь жителей Уфы, все будет нормально.

- Конфронтации никакой нет и быть не может по определению, - заявил Хамитов. - Потому что любая конфронтация, прежде всего приводит к ухудшению жизни людей. Я крайне заинтересован в том, чтобы жизнь людей шла в том русле, в котором сегодня есть. Поэтому конфронтация - это выдумка тех людей, которые хотели бы получить ее, - отметил Рустэм Хамитов свои отношения с уфимской администрацией.