Правительство Башкирии будет помогать малому бизнесу

20 апреля 2017 г.

Об этом на заседании в Госсобрании – Курултае РБ сообщил Премьер-министр Правительства республики Рустэм Марданов.

Председатель комитета Госсобрании – Курултае республики по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рашит Хайруллин задал вопрос о том, как в Башкирии обстоит дело с развитием розничного ритейла.

– Из-за сокращения реальных доходов населения в прошлом году сократились и объемы реализации как в крупных сетях, так и в небольших магазинах. Но на последних всё же больше сказалось – в республике количество торговых предприятий сократилось на 1,5 тысячи. Потребуются дополнительные меры поддержки этой сферы. Что касается введения ограничения работы магазинов крупных сетей, думаю, эта мера неоднозначна. По результатам опроса, более 80 процентов граждан не поддерживают эту инициативу. С другой стороны, мы должны помочь малому бизнесу в торговой сфере. Возможно, это будут специальные меры, направленные на поддержку развития таких предприятий, как магазин шаговой доступности. Мы обсуждаем это в Правительстве, – сказал Рустэм Марданов.