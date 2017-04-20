В Башкирии завод задолжал своим сотрудникам, среди которых много инвалидов, 4 миллиона рублей

20 апреля 2017 г.

Руководство ООО «Низковольтэлектро» в течение года неоднократно задерживало оплату труда перед 80 сотрудниками, 30 из которых являются инвалидами по зрению. Сумма долга составила около 4 миллионов рублей.

После безуспешных попыток урегулировать с руководством вопрос выплаты заработной платы работники пришлось обратиться в городскую прокуратуру. Изучение бухгалтерской документации показало, что директор предприятия, имея средства на оплату труда, расходовал их на иные нужды, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Прокуратура обратилась в суд за принудительным взысканием суммы долга, руководство привлечено к административной ответственности, а также организована доследственная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).