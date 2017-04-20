Повышение рождаемости и увеличение количества рабочих мест: Хамитов обозначил основные задачи

20 апреля 2017 г.

Глава республики Рустэм Хамитов представил в Госсобрании – Курултае Башкортостана годовой отчет об итогах работы Правительства республики в 2016 году. Прямая трансляция с заседания ведется на телеканале БСТ.

В соответствии с отчетом главным достижением прошлого года оказалась положительная динамика основных макроэкономических показателей, укрепление финансовой устойчивости. По итогам 2016 года был отмечен рост промышленного производства на 2,6%, сельского хозяйства – примерно на 1%, индекс объема инвестиций в основной капитал составил 104,2%.

– Ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла с 70 лет до 71 года, сократилась смертность практически по всем видам заболеваний. В целом республика успешно движется вперед, мобилизуя ресурсы для решения проблемных вопросов, – сообщил парламентариям Глава республики.

В числе самых главных проблем было названо ухудшение демографической ситуации.

– Это связано в том числе с оттоком трудовых ресурсов. По итогам года непростая ситуация сложилась по этой части во многих городах и районах республики. Правительство неоднократно рассматривало этот вопрос. Определены соответствующие задачи на ближайшие годы. Реальным инструментом занятости, создания высокооплачиваемых рабочих мест является широкая кооперация граждан, малых хозяйств, микропредприятий. Нужно содействовать созданию коллективных форм собственности. Чтобы работники, объединив ресурсы и компетенции, создавали общие производства, сообща решали вопросы. Рассчитываю, уважаемые депутаты, на решение этих и других ключевых задач, – сказал Рустэм Хамитов.