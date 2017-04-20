Жители Башкирии смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне

20 апреля 2017 г.

Масштабное историческое тестирование пройдет 22 апреля по всей России и за рубежом, предполагается, что участие в нем примут не менее 300 тысяч человек.

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится Молодежным парламентом при Государственной Думе в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!» уже во второй раз.

Задания к тесту составят ведущие ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Всего участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые охватят не только военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение от фашизма Европы.

К проверке знаний привлекут и иностранцев. Акция, которая за рубежом будет иметь название «Тест по истории победы над фашизмом», пройдет более чем в 30 странах. Для этого задания переведут на шесть языков.

- Наша задача привлечь внимание к сохранению знаний. Никакие библиотечные или архивные фонды не смогут заменить народную память. Мы рады, что наша инициатива ежегодно поддерживается стольким количеством неравнодушных людей, среди которых большинство молодежь. Особенно важно, чтобы молодые люди помнили и имели четкую позицию о событиях Великой Отечественной войны, - комментирует руководитель проекта «Каждый день горжусь Россией!» Мария Воропаева.

В Уфе главной площадкой станет Национальный музей РБ. Также тестирование пройдет в вузах региона.

- Мы пригласили к участию депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ, членов регионального отделения Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» в РБ и ребят из других общественных объединений. Члены Молодежной палаты также проверят свои знания по истории. В прошлом году Башкортостан занял второе место по активности и участию в тестировании. Надеемся наш регион и в этом году покажет лидирующую заинтересованность. Приглашаем всех желающих также присоединиться к акции, - прокомментировал председатель МОП при Курултае РБ Тагир Гизатуллин.

Тест как и годом ранее можно будет пройти онлайн на сайте кдгр.рф. Акция начнется в 11 часов по местному времени. Итоги тестирования будут подведены в мае.