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20 апреля 2017 г.
Стало известно, когда в Башкирии начнут принимать заявки на выплаты 300 тысяч рублей за первенца
На выплаты могут претендовать примерно 2,2 тысячи семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
На пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве «Башинформ» заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин рассказал о том, что заявки на единовременные выплаты 300 тысяч рублей молодым семьям начнут приниматься уже в мае.
- Предварительно подсчитано, что семей, попадающих под эти критерии, в республике примерно 2200. Таким образом, исходя из этого количества, на выплату ЕСВ будет направлено 660 миллионов рублей, – рассказал Егор Родин.
Он отметил, что семьи, которые встанут на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий с 1 января 2017 до 31 декабря 2018 года, также смогут претендовать на выплаты.
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