﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,1753
EUR60,2649
GBP71,9886
курс ЦБ РФ на 20 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-1°
Ясно
ночь +2°,  утро +4°,  br/>д +17°
ФОТО ДНЯ
Девочка и ледоход в Уфе
Девочка и ледоход в Уфе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
20 апреля 2017 г.

В редакции proural пройдет горячая линия с председателем регионального отделения «Деловой России» Айдаром Зубаировым

В редакции proural пройдет горячая линия с председателем регионального отделения «Деловой России» Айдаром Зубаировым

Редакция proural старается расширить знания предпринимателей республики об их правах в сфере бизнеса и рассказывать об их проблемах.

Будущий гость редакции - председатель регионального отделения «Деловой  России» Айдар Зубаиров. Он готов ответить на вопросы представителей бизнес-сообщества по телефону 8 (347) 200-62-54 четвертого мая с 14.00 до 15.00 по местному времени. Также вы можете присылать их заранее на почту proural.info, либо в нашу группу в ВКонтакте.

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса, работающих в основном в несырьевом — перерабатывающем секторе нашей экономики: в машиностроении, строительстве, лёгкой промышленности, в сельском хозяйстве и сфере финансовых услуг, информационных технологий и многих других.

«Деловая Россия» объединяет предпринимателей из 68 регионов Российской Федерации и 40 отраслевых союзов.

Теги: Айрат Зубаиров, Деловая Россия
50 Оценить новость:  0  0
Отправить
Жители Башкирии смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне
20 Апрель 2017 г.
Жители Башкирии смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне
Стало известно, когда в Башкирии начнут принимать заявки на выплаты 300 тысяч рублей за первенца
20 Апрель 2017 г.
Стало известно, когда в Башкирии начнут принимать заявки на выплаты 300 тысяч рублей за первенца
В список объектов культурного наследия Башкирии вошло 3799 строений
19 Апрель 2017 г.
В список объектов культурного наследия Башкирии вошло 3799 строений
Уфимцы, основавшие новый музыкальный сервис, получили инвестиции
19 Апрель 2017 г.
Уфимцы, основавшие новый музыкальный сервис, получили инвестиции
Госкомитет по ЧС опроверг новость о закрытии моста под Уфой
19 Апрель 2017 г.
Госкомитет по ЧС опроверг новость о закрытии моста под Уфой
Солнце и дождь: погода в Башкирии на ближайшие дни
19 Апрель 2017 г.
Солнце и дождь: погода в Башкирии на ближайшие дни
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]