В редакции proural пройдет горячая линия с председателем регионального отделения «Деловой России» Айдаром Зубаировым

20 апреля 2017 г.

Редакция proural старается расширить знания предпринимателей республики об их правах в сфере бизнеса и рассказывать об их проблемах.

Будущий гость редакции - председатель регионального отделения «Деловой России» Айдар Зубаиров. Он готов ответить на вопросы представителей бизнес-сообщества по телефону 8 (347) 200-62-54 четвертого мая с 14.00 до 15.00 по местному времени. Также вы можете присылать их заранее на почту proural.info, либо в нашу группу в ВКонтакте.

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса, работающих в основном в несырьевом — перерабатывающем секторе нашей экономики: в машиностроении, строительстве, лёгкой промышленности, в сельском хозяйстве и сфере финансовых услуг, информационных технологий и многих других.

«Деловая Россия» объединяет предпринимателей из 68 регионов Российской Федерации и 40 отраслевых союзов.