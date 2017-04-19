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В список объектов культурного наследия Башкирии вошло 3799 строений
Приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ был утвержден список объектов, охраняемых государством. В Башкирии насчитывается 3 799 таких зданий и культурно значимых мест.
Самое большое число объектов культурного наследия республики расположено в Уфе - здесь их 574, 531 из которых - здания, являющиеся памятниками культуры, а оставшиеся 43 представляют археологическую ценность (памятники эпохи бронзы, вроде Красноярских стоянок, Князевского селища, Ново-Уфимский могильник, Городище Уфа-I, Городище Уфа-II).
К памятникам архитектуры, например, относятся Башкирский сельскохозяйственный институт (БГАУ), Ботанический сад-институт УНЦ РАН, Горсовет, 4-этажные жилые дома на Карла Маркса 52 и 57, к памятникам искусства - сквер им. Маяковского и памятник Маяковскому (скульптор А.П.Кибальников). Посмотреть полный список объектов культурного наследия Башкирии можно ТУТ.
19 Апрель 2017 г.
19 Апрель 2017 г.
19 Апрель 2017 г.
19 Апрель 2017 г.
19 Апрель 2017 г.