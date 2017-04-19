В список объектов культурного наследия Башкирии вошло 3799 строений

19 апреля 2017 г.

Приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ был утвержден список объектов, охраняемых государством. В Башкирии насчитывается 3 799 таких зданий и культурно значимых мест.

Самое большое число объектов культурного наследия республики расположено в Уфе - здесь их 574, 531 из которых - здания, являющиеся памятниками культуры, а оставшиеся 43 представляют археологическую ценность (памятники эпохи бронзы, вроде Красноярских стоянок, Князевского селища, Ново-Уфимский могильник, Городище Уфа-I, Городище Уфа-II).

К памятникам архитектуры, например, относятся Башкирский сельскохозяйственный институт (БГАУ), Ботанический сад-институт УНЦ РАН, Горсовет, 4-этажные жилые дома на Карла Маркса 52 и 57, к памятникам искусства - сквер им. Маяковского и памятник Маяковскому (скульптор А.П.Кибальников). Посмотреть полный список объектов культурного наследия Башкирии можно ТУТ.