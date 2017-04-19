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19 апреля 2017 г.

Проект музыканта VIA Chappa получил новых инвесторов

Проект музыканта VIA Chappa получил новых инвесторов

В обмен на 10% стартапа венчурный инвестор Александр Румянцев вложился в музыкальный сервис GrammyGo.com. Об этом рассказал сооснователь проекта Андрей Пастухов.

Отметим, что GrammyGo.com основан лидером музыкальной группы VIA CHAPPA Ильей Тавлияровым и главным менеджером проекта HitStarter Андреем Пастуховым, которым сейчас принадлежат остальные 90% стартапа. Сервис помогает «раскрутится» начинающим музыкантам с помощью рейтингов музыкальных произведений, которые составляются слушателями. Алгоритм сервиса отбирает треки, опираясь на множество критериев, среди которых количество прослушиваний, тональность оценок и репосты треков в соцсетях.

По словам основателей, победители рейтингов получают в подарок рассылки «на тысячи мировых радиостанций и публикации в СМИ партнёров проекта». Монетизация происходит за счет дополнительных услуг для музыкантов. Основным рынком создатели сервиса видят Западную Европу, страны Северной и Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Средства от Румянцева пойдут на продвижение проекта и доработку программного обеспечения.

Александр Румянцев познакомился со стартапом на демо-дне трека Creative Industries акселератора Generation S. Напомним, что Generation S – это федеральный акселератор технологических стартапов, в ходе которого лучшие проекты, отобранные по результатам экспертизы, получают дальнейшее развитие и широкие возможности по привлечению вложений.

Инвестиции на стартап получены в специальной номинации «Инвестиции от Александра Румянцева». 25 апреля Андрей Пастухов будет награжден в Москве в рамках этой номинации. Это уже четвертый проект, который получил финансирование в рамках этой номинации.

Алина Нураева
Теги: VIA Chappa, Андрей Пастухов
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