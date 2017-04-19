Госкомитет по ЧС опроверг новость о закрытии моста под Уфой

19 апреля 2017 г.

Новость о том, что проезд по мосту через реку Уршак между селами Булгаково и Стуколкино в Уфимском районе республики закрыт из-за паводка, оказалась ложной. Опровергла данную информацию и сообщила о том, что движение транспорта открыто, пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

– На сегодняшний день уровень реки Уршак составляет 4 метра 80 сантиметров. За уровнем реки мы наблюдаем в режиме онлайн и в ночное время. Если уровень воды поднимется до пяти метров, мост будет закрыт, - сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.



Сейчас возле моста выставлен гидропост.