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19 апреля 2017 г.

Госкомитет по ЧС опроверг новость о закрытии моста под Уфой

Госкомитет по ЧС опроверг новость о закрытии моста под Уфой

Новость о том, что проезд по мосту через реку Уршак между селами Булгаково и Стуколкино в Уфимском районе республики закрыт из-за паводка, оказалась ложной. Опровергла данную информацию и сообщила о том, что движение транспорта открыто, пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

– На сегодняшний день уровень реки Уршак составляет 4 метра 80 сантиметров. За уровнем реки мы наблюдаем в режиме онлайн и в ночное время. Если уровень воды поднимется до пяти метров, мост будет закрыт, - сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Сейчас возле моста выставлен гидропост.

фото: Нафиса Закреева
Теги: мост через Уршак, Булгаково
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