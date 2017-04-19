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19 апреля 2017 г.

Солнце и дождь: погода в Башкирии на ближайшие дни

Солнце и дождь: погода в Башкирии на ближайшие дни

Завтра, 20 апреля, в Башкирии ожидается потепление. Температура воздуха повысится днем от плюс 10 до плюс 15 градусов, по югу потеплеет до плюс 20 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.

В четверг 21 апреля погодные условия резко изменятся. Температура воздуха понизится, и будет колебаться от плюс 1 до плюс 6 градусов. Временами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя, ночью и утром на отдельных участках дорог увеличится вероятность гололедицы. Ветер ожидается порывистым до сильного.

В пятницу 22 апреля в республике сохранится холодная погода. Ночью столбики термометров опустятся до нуля и плюс 5 градусов, днем температура воздуха повысится до плюс 3 градусов, местами - до плюс 8 градусов. Ожидаются небольшие осадки.

Алина Нураева
Теги: погода в Башкирии, апрель
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