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Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат производителю хлеба и других продовольственных товаров с истекшим сроком годности. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
Процедура возврата на переработку непроданных хлебобулочных изделий несет в себе риски. В первую очередь, это связано с безопасностью такой продукции для здоровья человека. По истечении срока годности в продуктах питания накапливаются разнообразные «патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы». При термической обработке большинство микроорганизмов разрушается, однако их токсины способны выдерживать высокие температуры, указали в Роспотребнадзоре.
В настоящее время Россия теряет около 60 млрд рублей в год из-за того, что торговые розничные сети возвращают нереализованную продукцию.
В отрасли сложилась недопустимая ситуация с возвратами хлеба производителям, при которой страна теряет 3 млн тонн высококачественной ржи и пшеницы, отмечают эксперты, подчеркивая при этом, что в вопросе возврата хлеба и покупатель, и производитель несут прямые и косвенные убытки.
Глава Минпромторга Денис Мантуров, отмечал, что если запрет на возврат будет введен, торговые сети могут начать выпекать хлеб самостоятельно. Это может привести к закрытию предприятий малого и среднего бизнеса.
В Роспотребнадзоре РБ пока не было никаких распоряжений по введению в действие запрета на региональном уровне.
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