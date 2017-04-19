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19 апреля 2017 г.

Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба

Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба

Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат производителю хлеба и других продовольственных товаров с истекшим сроком годности. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). 

Процедура возврата на переработку непроданных хлебобулочных изделий несет в себе риски. В первую очередь, это связано с безопасностью такой продукции для здоровья человека. По истечении срока годности в продуктах питания накапливаются разнообразные «патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы». При термической обработке большинство микроорганизмов разрушается, однако их токсины способны выдерживать высокие температуры, указали в Роспотребнадзоре.

В настоящее время Россия теряет около 60 млрд рублей в год из-за того, что торговые розничные сети возвращают нереализованную продукцию.

В отрасли сложилась недопустимая ситуация с возвратами хлеба производителям, при которой страна теряет 3 млн тонн высококачественной ржи и пшеницы, отмечают эксперты, подчеркивая при этом, что в вопросе возврата хлеба и покупатель, и производитель несут прямые и косвенные убытки.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, отмечал, что если запрет на возврат будет введен, торговые сети могут начать выпекать хлеб самостоятельно. Это может привести к закрытию предприятий малого и среднего бизнеса.

В Роспотребнадзоре РБ пока не было никаких распоряжений по введению в действие запрета на региональном уровне.

Алина Нураева
Теги: возрат хлеба производителю, Роспотребнадзор
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