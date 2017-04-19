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19 апреля 2017 г.

Настоящий потоп: жители Кумертау просят о помощи

Настоящий потоп: жители Кумертау просят о помощи

18 апреля в социальных сетях появился настоящий призыв о помощи - жители Кумертау опубликовали фотографии улицы, залитой водой, уровень которой больше напоминает маленькую реку, нежели большую лужу.

- Потоп! Помогите, прошу. Топит 3 дома - Невского 3, 1 и 1а. Каждый год стихийные бедствия. Просим помощи главы администрации решить нашу проблему. Мы звонили МЧС, РСУ ДОР. Не можем в сарай попасть. Там остались голодные куры, бройлеры. Канализация не работает. Осталось 2 метра до дома. В подвал уже не зайти. Просто надо, где 2-ая Железнодорожная, 72 почистить канаву, в которой лежит всякий мусор, - говорится в призыве о помощи.

Автор поста также сообщил, что готов обратиться к Главе республики Рустэму Хамитову, если не получится ликвидировать проблему силами города.

Екатерина Старостина
Теги: потоп в Кумертау, таяние снега, Рустэм Хамитов
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